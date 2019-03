Napětí mezi Indií a Pákistánem stoupá. Jaderné mocnosti jsou kvůli Kašmíru na pokraji války

Kašmír, území rozdělené od roku 1947 mezi Indii a Pákistán, se už několikrát v minulosti stalo příčinou války mezi oběma zeměmi. Rozbuškou k dalšímu krvavému konfliktu se může stát i nyní.

Napětí mezi Indií a Pákistánem začalo stoupat poté, co se ve čtvrtek v indické části Kašmíru odpálil sebevraždedný atentátník a usmrtil více než čtyřicet indických policistů, kteří se právě vraceli z dovolené. K útoku se přihlásila teroristická organizace Džajše Muhammad (Mohamadova armáda), jež bojuje za připojení indické části Kašmíru k Pákistánu, a která je napojena na radikální islamistické organizace. Šlo o nejkrvavější atentát v Kašmíru za posledních třicet let.

Indický premiér Nárendra Módí obvinil z útoku sousední Pákistán a pohrozil mu tvrdou odvetou. Indické ulice i sociální sítě zaplavila vlna pobouření. Demonstranti zapalovali auta, napadali muslimy a volali po útoku na Pákistán. Další olej do ohně dnes přilila přestřelka, k níž došlo ve stejné oblasti, kde ve čtvrtek „úřadoval“ sebevražedný atentátník. Indičtí vojáci při ní zastřelili několik teroristů, kteří podle indických bezpečnostních složek patrně organizovali čtvrteční atentát. Sami ale přišli o čtyři muže, o život přišel také nejméně jeden civilista.

V indických médiích se poté objevily nové výzvy k rázné odpovědi Pákistánu, k níž by reálně mohlo dojít. Podle listu Financial Times zvažuje indická vláda „chirurgické“ údery na území kontrolované Pákistánci. Nastalá situace nenechává v klidu ani Islámábád, pákistánská armáda u hranic je ve stavu pohotovosti.

Novou válku o Kašmír – toto území už bylo mezi Indií a Pákistánem roznětkou pro dvě velké a jednu malou válku – si přitom zřejmě indický premiér Módí ani jeho protějšek, pákistánský premiér Imran Chán, nepřejí. Oba veřejně slibují zlepšení indicko-pákistánských vztahů. Módí už před svým nástupem do úřadu v roce 2014, Imran Chán před loňskými pákistánskými parlamentními volbami. Podle Chána se čeká už jen na výsledky letošních indických parlamentních voleb, tedy předpokládané znovuzvolení Módího, aby se začalo jednat, mj. o zlepšení situace v Kašmíru.

Džajše Muhammad navíc není zcela kontrolována Pákistánem, i když ji prý podporuje pákistánská rozvědka ISI. V Pákistánu je Džajše Muhammad oficiálně zakázanou organizací, v roce 2003 dokonce spáchala dva bombové útoky na tehdejšího vojenského vůdce země Parvíze Mušarafa.

Čtvrteční pumový útok má navíc na svědomí občan Indie, nikoliv jako v předchozích případech Pákistánec. Atentátníka, dvaadvacetiletého Adila Ahmeda Dara, prý k radikalizaci dovedlo chování indické armády a policie k muslimům v Kašmíru. Skutečnost, že byl atentátník Ind a nikoliv Pákistánec, je však v Indii bráno s velkou nelibostí, neboť se usuzuje, že by to mohla být předzvěst sílících výpadů Džajše Muhammad proti Indii. Premiér Módí je tak před volbami, které se mají konat v Indii před koncem května, tlačen veřejností k tvrdé odpovědi. Jeho Indická lidová strana (BJP) totiž sází na hindský nacionalismus, vymezuje se proti muslimům a samozřejmě sousednímu muslimskému Pákistánu.

„Chirurgické“ útoky proti základnám teroristů v Pákistánu či proti některým zařízením pákistánské armády na hranicích s Indií vypadají na první pohled jako dobrý nápad, jak by si Módí mohl zachovat tvář. Už jednou se mu něco podobného osvědčilo. V roce 2016 provedla indická armáda přeshraniční útoky na údajné základny teroristů na pákistánském území. Šlo o odvetu za vraždu 19 indických vojáků u města Uri, kterou měli údajně na svědomí právě členové Džajše Muhammad. Pákistán tehdy nejprve indický útok popřel, aby ho následně prohlásil za běžnou pohraniční přestřelku. Vzájemné vztahy Indie a Pákistánu se nakonec opět vrátily do normálu.

Nikdo ale nemůže zaručit, že to bude nyní fungovat podobně. Podle listu The Times of India navíc indická vláda zvažuje kromě „chirurgických“ úderů i možnost obsazení menší části Pákistánci drženého sporného území v Kašmíru.

Situace se může snadno vymknout kontrole. Loni jmenovaný pákistánský premiér Imran Chán totiž potřebuje podporu armády a cítí se ohrožen pákistánskými islamistickými extrémisty, kterým občas ustupuje. I on by proto mohl sáhnout k vojenskému řešení konfliktu.

Indie má sice větší armádu než Pákistán (více než dvojnásobně), Pákistán ale už zase v minulosti několikrát naznačil, že by se případnému masivnímu útoku svého souseda bránil jadernými zbraněmi. Důsledky takového rozhodnutí by byly nedozírné.