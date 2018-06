Násilníka Bašára podezřelého z vraždy 14leté dívky v Německu dopadli v Iráku. Uprchl s rodinou na falešné letenky

Hlavní podezřelý ze znásilnění a vraždy 14leté dívky v západoněmeckém Wiesbadenu byl dnes zadržen na severu Iráku. Podle agentury DPA o tom informoval německý ministr vnitra Horst Seehofer. Dvacetiletý Iráčan Alí Bašár, který žil od roku 2015 v Německu, minulý týden opustil ubytovnu pro žadatele o azyl a spěšně odletěl do severoiráckého Irbílu. Případ vyvolal na německé politické scéně ostrou debatu o migraci i práci úřadů.

Podezřelý mladík podle státního zastupitelství minulý čtvrtek se svým otcem, matkou a pěti sourozenci spěšně opustil Německo. Celá rodina odletěla z letiště v Düsseldorfu do Istanbulu a dál do iráckého města Irbíl. Podle německých médií přitom udala na letenkách falešná jména. Při kontrole na letišti se na to ovšem nepřišlo.

Podle Seehofera dvacetiletého Alího Bašára zadrželi na žádost německé policie na severu Iráku v noci na dnešek kurdské bezpečnostní složky. "Proces vydání bude nyní probíhat na základě mezinárodních pravidel," uvedl ministr vnitra.

Německé ministerstvo zahraničí už dopoledne varovalo, že Německo nemá s Irákem smlouvu o vydávání. V jednotlivých případech je podle mluvčí nicméně vydání podezřelého možné, záleží to ale na vůli iráckých úřadů.

Čtrnáctiletá Susanna F. z Mohuče (Mainz) zmizela 22. května. Ve středu našli policisté její tělo v těžko přístupném terénu v okrajové čtvrti Wiesbadenu. Ve čtvrtek policie informovala, že se dívka stala obětí "sexuálního a násilného zločinu".

V souvislosti s činem policie zadržela 35letého žadatele o azyl z Turecka, později jej ale propustila.

Iráčan Bašár byl podle dřívějších informací německé policii známý. V minulosti byl podezřelý z účasti na několika rvačkách a dokonce i ze znásilnění jedenáctileté dívky v ubytovně pro azylanty. Do Německa přišel v říjnu 2015, kdy do střední Evropy po takzvané balkánské stezce proudily stovky tisíc uprchlíků. Německé úřady ale jeho žádost o azyl odmítly, proti čemuž se Bašár odvolal.

Případ smrti 14leté Susanny vyvolal na německé politické scéně ostrou debatu. Řada politiků varovala před populismem a paušálním obviňováním migrantů, podle dalších případ vyvolal pochybnosti o práci německých úřadů.

"Jsme všichni hluboce zasaženi tímto odpudivým činem," uvedl Volker Bouffier, premiér spolkové země Hesensko, ve kterém Wiesbaden leží. Vyjádřil pochopení pro pobouření, které čin vyvolal, populismus podle něj ale nyní ničemu nepomůže. Podle předsedy liberální strany FDP Christiana Lindnera vyvolává případ řadu otázek, mimo jiné tu, jak mohla irácká rodina Německo pod falešným jménem vůbec opustit.

"Susanna je další obětí pokrytecké a egoistické vítací politiky spolkové kancléřky Angely Merkelové," uvedla na twitteru politička protiimigrační strany Alternativa pro Německo (AfD) Alice Weidelová.

AfD uspořádá v sobotu v Mohuči, kde zavražděná Susanna žila, demonstraci proti imigraci pod heslem "Dost! Konečně vyvodit důsledky". Další podobná demonstrace by se měla uskutečnit i v neděli. V oba dny se budou v Mohuči konat také demonstrace proti rasismu a nenávisti.