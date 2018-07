Následky Trumpovy politiky si děti migrantů ponesou celý život. Trauma může vést i k rakovině

Politika „nulové tolerance“ vůči nezákonnému přistěhovalectví, kterou na jaře začal uplatňovat americký prezident Donald Trump, způsobila odloučení stovek malých dětí od jejich rodičů i tvrdou kritiku na konto Bílého domu. Některé rodiny už se spojit nepodařilo. A přestože se po rozhodnutí soudu většina dětí vrátila ke svým opatrovníkům – do dnešního dne to je něco přes 1800 dětí –, trauma z měsíců strávených bez rodičů si ponesou do konce života. Odnášejí si nejen psychické následky, ale podle některých názorů i vyšší pravděpodobnost výskytu závažných onemocnění, jako je rakovina.