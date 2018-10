Našli tělo zavražděného saúdskoarabského novináře. Rozsekané na kusy a se znetvořeným obličejem

Chášukdží vešel na konzulát 2. října a od té doby nebyl spatřen. Rijád až po 17 dnech jeho smrt přiznal, do té doby tvrdil, že po vyřízení své záležitosti z konzulátu ve zdraví odešel.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dnes oznámil, že Turecko má důkazy o tom, že vražda byl dopředu naplánovaná. To odporuje tvrzení Saúdské Arábie, podle níž byl Chášukdží zabit nešťastnou náhodou při konfliktu. Erdogan si myslí, že novinář byl na konzulát vylákán v rámci plánované politické vraždy. Zmínil se jen o saúdskoarabském králi Salmánovi, s nímž 14. října telefonicky hovořil a díky němuž se Saúdská Arábie připojila k vyšetřování.

Saúdská Arábie přiznala smrt novináře. Co byste měli vědět o novinkách v třaskavé kauze?

Saúdskoarabská vláda po dnešním jednání, jemuž král Salmán předsedal, oznámila, že všichni, kdo nedostáli svým povinnostem v případu Chášukdžího, budou skládat účty bez ohledu na to, kdo to je. Erdogan ve svém projevu ani jednou nemluvil o korunním princi Muhammadu bin Salmánovi, k němuž obvinění směřuje vzhledem k tomu, že v patnáctičlenném komandu, jež bylo na konzulátu 2. října, byli také členové jeho ochranky.

V Saúdské Arábii bylo zatčeno 18 lidí, mezi nimiž jsou členové tohoto komanda, jež se vrátilo do Saúdské Arábie. Erdogan chce Salmánovi navrhnout, aby podezřelí byli souzeni v Istanbulu, kde se čin stal. „Důkazy ukazují, že Chášukdží se stal obětí brutální vraždy...všichni, kdo se na ní podíleli, od ty nejníže po ty nejvýše postavené, musejí být postaveni před soud,“ řekl Erdogan.

Že má bin Salmán, který de facto zemi vládne, rozhodující podíl na Chášukdžího smrti, protože saúdský bezpečnostní aparát ovládá, je podle Reuters přesvědčeno šest činitelů amerických a západoevropských tajných služeb. Konkrétní důkazy ale nemají.

Turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu dnes řekl, že Turecko se zatím s nikým nepodělilo o informace z vyšetřování, ale je ochotné při vyšetřování se zahraničími partnery spolupracovat. Ráno do Turecka dorazila ředitelka americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) Gina Haspelová.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov dnes k případu řekl, že Rusko vyslechlo stanovisko Saúdské Arábie, že královská rodina nemá s vraždou nic společného. Ostatní záležitosti jsou podle Peskova věcí vyšetřování.

Americký prezident Donald Trump v pondělí v rozhovoru pro list USA Today označil vraždu súdánského novináře za „zpackaný komplot“.

Německo kvůli Chášukdžímu pozastavilo zbrojní vývoz do Saúdské Arábie. Lubomír Zaorálek (ČSSD) a Tomio Okamura (SPD) požadují, aby se Česko k věci postavilo podobně a vývoz zbraní do Saúdské Arábie zastavilo. Prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek ale řekl, že by se to obrátilo proti ČR. Saúdská Arábie se podílí pěti procenty na celkovém exportu českého vojenského materiálu, jde hlavně o vojenské automobily Tatra.