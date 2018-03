Návrat kultu osobnosti. Putin ani Si Ťin-pching se do důchodu nechystají, brojí proti Trumpovi

„Jsem přesvědčený, že naše osobnosti jsou si velmi podobné,“ řekl před pěti lety stranou kamer čínský prezident Si Ťin-pching svému ruskému protějšku Vladimiru Putinovi. Nešlo přitom jen o zdvořilostní frázi. Odborníci k podobnému závěru došli na základě nespočtu analýz. Oba vrcholové politiky toho ale pojí mnohem víc než jen podobnost osobností. Třeba to, že se do politického důchodu rozhodně nechystají nebo způsob, jakým se vymezují proti „třetímu do party“ - Donaldu Trumpovi.

Ruský prezident si zajistil další prezidentský mandát během víkendových voleb, čínský vůdce Si Ťin-pching jen o několik dní dříve. Na rozdíl od svého ruského vzoru má nicméně čínský vládce mnohem více důvodů k radosti. Čínský parlament totiž zrušil ústavní klauzuli, podle níž může vládnout jen dvě volební období, a Si Ťin-pching tak může prezidentovat neomezeně. Podobné změny však mohou nastat i v Rusku.

„Nereálné to rozhodně není, umím si představit i takovýto scénář,“ říká pro INFO.CZ politický geograf Michael Romancov. „Rozhodně je pravděpodobnější, že Putin změní ústavu, než že zavede slíbené reformy. Ty se mu totiž nepodařilo prosadit během osmnácti let v čele země,“ krčí rameny analytik.

„Každopádně si nemyslím, že by Putin po konci současného období odešel do politického důchodu. I po skončení třetího prezidentského mandátu si alespoň část moci podrží, může to být například skrze nějakou nově vytvořenou politickou funkci, do které přenese pravomoci,“ uvažuje Romancov.

Jen přes jejich mrtvolu

U vůdců, kteří si okolo sebe budují kult osobnosti, je zkrátka politický důchod takřka neznámým jevem a svou funkci tito státníci většinou opouštějí jen jedním způsobem. A přesto, že mnozí připodobňují množství moci, které do svých rukou dokázal Si Ťin-pching akumulovat k Mao Ce-tungovi, experti upozorňují, že kult osobnosti čínského prezidenta mnohem spíše připomíná právě Vladimira Putina.

„Kult osobnosti a propaganda, která čínského prezidenta obklopuje je z velké části postavena na příkladu Vladimira Putina – vlastní příměsi Si Ťin-pchinga je jen velmi málo,“ upozorňuje pro think-tank Jamestown Foundation analytik Kevin Carrico. „Hlavní inspirace proto není u Mao Ce-tunga, ale právě u současného ruského prezidenta.“

Paralel mezi oběma muži je celá řada. Od reprezentace vlastního obrazu coby miláčka něžného pohlaví a krotitele divé zvěře, přes programy vymezování se vůči Západu, územní asertivitu na Krymu či v Jihočínském moři až po pevnou kontrolu médií, oligarchů a neziskového sektoru.

Není divu, že jejich kult osobnosti je stále silnější a že má vliv i na vůdce okolních států, kteří se jím rovněž snaží inspirovat. „Obzvlášť v post sovětském prostoru je jev kultu osobnosti velmi silný – v samotném Rusku, v Kazachstánu či v Bělorusku. A myslím, že tento trend od rozpadu Sovětského svazu spíše sílí,“ analyzuje Romancov.

Boj o první místo na světě

Oba muži rovněž sdílejí vizi, že se jim podaří dostat svou zemi na světové výsluní, Čína plánuje, že bude do roku 2050 být světovým lídrem.

Podle Romancova si nicméně oba vůdci ve svých expanzivních snahách zatím konkurovat nebudou a budou spíše kooperovat. „Do chvíle, kdy budou obě země vnímat USA jako nejsilnějšího hráče na mezinárodním poli, tak budou mít dostatečný důvod spolupracovat,“ předpokládá Romancov.

Právě americký prezident Donald Trump mezitím chce být „třetím do party". Čínskému prezidentovi totiž jeho neomezený mandát závidí a tento mechanismus označil za „skvělou věc, kterou možná také budeme muse zkusit."

Zatím jsou ale karty jasně rozdány a jak Čína, tak i Rusko se vůči Spojeným státům jasně vymezují. „Putinova cesta i Siova imitace naznačují, že jejich současný pragmatismus je velmi odlišný od způsobu vlády jejich historických předobrazů. A demokracie po celém světě musejí být připraveny na nové výzvy,“ uzavírá Carrico.