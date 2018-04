Návrat manželek džihádistů do Německa: označili je za radikální islamistky, do vazby se ale nedostaly

Do Německa se ve čtvrtek vrátily dvě manželky bojovníků tzv. Islámského státu se svými třemi dětmi. Policie je na jejich cestě z Iráku doprovázela, když však chtěla ženy zadržet, narazila na odpor Nejvyššího soudu. Ten zamítl žádost o vazbu, protože neexistují důkazy, že podporovaly terorismus.

Dvě ženy a jejich tři děti přicestovaly do Německa na palubě letadla společnosti Lufthansa. Poslední měsíce strávily v iráckém vězení v Irbílu, během letu je doprovázela policie. Přistály ve Franfurtu a strážci zákona usilovali o to, dostat je do vazby. Neúspěšně.

Němečtí prokurátoři sice ženy označily za radikální islamistky, žádost o jejich umístění do vazby však narazila. Nejvyšší soud ji zamítl, jelikož se domnívá, že neexistuje dostatek důkazů o jejich podpoře terorismu.

S tím nesouhlasí Hans-Georg Maasen, prezident německé civilní kontrarozvědky. Ten se již dříve vyjádřil, že ženy, které dlouhodobě pobývaly mezi islamisty, představují výrazné nebezpečí. „Jsou radikalizované. Identifikují se s ideologií Islámského státu, takže je můžeme právem nazývat džihádistkami. Jejich děti mohou být žijící časované bomby,“ varoval Maasen.

Zpravodajské služby odhadují, že z Německa se k Islámskému státu připojilo více než 960 islamistů. Zhruba třetina z nich se již vrátila do vlasti.