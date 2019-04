Návrat maoismu v Číně? Komunisté chtějí poslat miliony mladých lidí na venkov | info.cz

Čínská komunistická strana chce poslat na venkov 10 milionů mladých lidí z měst, aby na tam pomohli s „rozvojem kultury, technologií a zdravotnictví“. Mnohým Číňanům i zahraničním pozorovatelům to připomíná nechvalně známou takzvanou kulturní revoluci za vlády Mao Ce-tunga, kdy byli mladí posíláni na venkov na „pomoc“, „převýchovu“ či „získávání zkušeností“. Kulturní revoluce v šedesátých letech minulého století uvrhla zemi do chaosu a vyžádala si stovky tisíc lidských životů.

Číňané, kteří pamatují takzvanou kulturní revoluci, se nestačí divit. Čínský komunistický svaz mládeže oznámil, že vyšle v průběhu následujících tří let na venkov deset milionů „dobrovolníků“, aby pomohli zaostalým oblastem s dalším rozvojem. Článek s touto informací se objevil i v anglické mutaci čínských novin Global Times, které vycházejí pod dozorem vládnoucí komunistické strany a mají vysvětlovat její politiku mimo jiné západnímu publiku.

Připomíná to akce, kdy v době Mao Ce-tung nuceně i „dobrovolně“ museli odjíždět mladí lidé z měst pracovat na venkov. Většinou do tvrdých podmínek, které je měly „převychovat“, zejména pokud byl někdo z jejich rodiny považován za politicky nespolehlivého. Pracovat na venkov tehdy odjel i současný prezident a vůdce komunistické strany Si Ťin-pching. Ten to původně chápal jako nespravedlivý trest – a nespravedlivý trest to také byl. Před několika lety ale toto Siovo období komunistická propaganda začala vykládat jako zisk cenných zkušenosti a dobu, kdy posílilo jeho sepětí s lidem. Z místa jeho pobytu na venkově se stala poutní destinace.

Nyní se zdá, že čínská komunistická strana chce něco takového dopřát i dnešním mladým lidem, zejména studentům. Mají přispět k rozvoji venkova a jeho zaostalých oblastí, rozšiřovat tam počítačovou gramotnost, znalosti nových technologií a zdravotnickou osvětu. Tentokrát má oficiálně jít o dobrovolníky, i když tu stále není záruka, že jejich účast skutečně dobrovolná bude. Mladí mají jít na venkov hlavně v průběhu školních prázdnin.

Není úplně zřejmé, čeho přesně chce vláda dosáhnout. Podle jedné z teorií chce tímto přesunem mladých lidí skutečně snížit rozdíly mezi městem a venkovem a také nezaměstnanost ve městech. Je také možné, že straně jde především o ideologickou výchovu, tedy vytvoření „sepětí“ studentů s pracující třídou. A jak naznačují oficiální informace, ti, kteří se osvědčí, se pak mohou stát šéfy státních či stranických úřadů na venkově.

Global Times zmiňují, že už nyní bylo „mobilizováno“ deset tisíc studentů, členů Komunistické strany Číny nebo Čínského komunistického svazu mládeže, kteří působí na venkově jako „úředníci na částečný úvazek“.

Může jít ale také o pokus jak zatočit s mladými levicovými radikály. Část z univerzitních studentů si totiž stěžuje, že strana a vláda se málo drží ideologie Marxe, Lenina a Maa. Tvrdí, že je třeba posílit třídní boj a sepětí s pracující třídou, že pracující mají mít větší práva. To znepokojuje vedení čínských komunistů, kterému jde hlavně o udržení moci a ekonomické prosperity. Část radikálních studentů už skončila ve vězení, ale jejich odeslání na venkov by bylo z pohledu vlády mnohem elegantnějším řešením.