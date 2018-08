Návrat politruků. Putin v armádě obnovil úřad, který má pečovat o správnou „indoktrinaci“ vojáků

Nebezpečný návrat do dob Sovětského svazu. Tak vnímají komentátoři pondělní dekret Vladimira Putina, kterým prezident znovuobnovil úřad Hlavní vojenské politické správy. Posláním nového úřadu by totiž měla být péče o zdravou ideologii vojáků – praxe, která až nápadně připomíná někdejší působení sovětských politruků.

Propagace patriotismu, zajištění morální a ideologické kázně. A také péče o vojenské veterány. To bude hlavní náplň činovníků nového, respektive znovuobnoveného úřadu. Ten fungoval již za Sovětského svazu a právě díky paralelám se sovětským režimem je už nyní pod palbou kritiky.

Součástí úřadu totiž budou i novodobí političtí komisaři, politruci, kteří v Rudé armádě dbali o ideologické blaho vojáků. Jenže díky jejich širokým kompetencím a povětšinou naprosté vojenské nekompetenci měla tato praxe v konečném důsledku na bojeschopnost armády silně negativní dopad.

Ministerstvo obrany zřízení orgánu podporuje: „V prostředí globální informační a psychologické konfrontace se Západem role politické a morální jednoty v rámci armády a společnosti drasticky roste,“ vysvětluje podle think-tanku Jamestown Foundation Alexander Kanshin z Ministerstva obrany.

Jenže ne všichni se shodují na tom, že založení indoktrinačního úřadu je to nejlepší řešení, jak podpořit kohezi v rámci jednotek. „Během sovětské éry úřad fungoval jako hlásná trouba komunistické strany. To, co nyní není úplně zřejmé, je, jakou část vojensko-politické agendy bude mít nyní úřad na starosti a zejména v zájmu jaké politické strany bude vojáky indoktrinovat,“ argumentuje ruský armádní expert Vladimir Scherbakov.

„Až příliš to ale připomíná postupný návrat k Sovětskému svazu,“ doplňuje zástupce editora deníku Kommersant Mimitrij Drize.

K vytvoření sítě novodobých politruků v milionové ruské armádě bude podle odhadů zapotřebí šest až osm tisíc nových důstojníků-ideologů. Analytický think-tank Jamestown Foundation tvrdí, že pokud nový úřad přikročí ke znovuotevírání vojensko-politických škol, mohly by finanční náklady dosáhnout až na 1.8 miliardy dolarů. „Pak bude jasné, že Rusko to s indoktrinací myslí opravdu vážně,“ dodává Jamestown Foundation.

Zpravodajská agentura Reuters uvádí, že úřad povede nově jmenovaný, jedenáctý náměstek ministra obrany Andrej Kartapolov. Ten měl dříve na starosti západní okruh ruské armády, tedy i aktivity armády v Sýrii. Kartapolov je od roku 2015 na sankčním seznamu Evropské unie.