Návrat potížisty, který rozložil rakouskou vládu: Strache má nové politické plány | info.cz

Heinz Christian Strache, bývalý rakouský vicekancléř za Svobodnou stranu Rakouska (FPÖ) a ústřední postava aféry, které vedla k pádu tamní vlády, už spřádá plány na návrat do politiky. Mohl by příští rok kandidovat na prvním místě kandidátky Svobodných v městských volbách ve Vídni.

Strache nenechal nikoho na pochybách, že to s návratem na politické výsluní myslí vážně. A to přesto, že jeho skandál s tajně pořízeným videem z ostrova Ibiza je stále horký.

Na záběrech z roku 2017 politik nabízí domnělé neteři ruského oligarchy přístup ke státním zakázkám v Rakousku výměnou za finanční podporu jeho straně. Když nahrávku zveřejnila v polovině května německá média, rakouský vicekancléř odstoupil z čela FPÖ i z vládního postu. Rakouská vláda se následně jako celek rozpadla a zemi čekají na podzim nové volby.

Strache ale stále považuje aféru s nahrávkou za komplot a tvrdí, že jeho odstoupení z politiky je pouze dočasné. „Nebudu se stahovat, právě naopak,“ napsal Strache na sociální sítě svým spolustraníkům. V příštích měsících se chce údajně věnovat tomu, aby zjistil, kdo si video z Ibizy objednal a kdo ho produkoval. „Poté, posílen z krize, se budu opět ucházet o politické funkce. A to zejména proto, že od svých fanoušků dostávám každodenní povzbuzení, abych v politice pokračoval,“ uvedl Strache.

Není přitom vůbec vyloučeno, že se Strachemu návrat do politiky podaří. Právě jeho případ je totiž důkazem, že dnes politikovi nemusí takzvaně zlomit vaz ani obří aféra. Prakticky pár dní poté, co se Strache na videu prakticky přiznal, že je jeho strana ochotná za „černé“ ruské peníze splnit Rusům v Rakousku „každé přání“, poslali ho voliči ve volbách do Evropského parlamentu. A to s nejvyšším počtem celkem 45 tisíc preferenčních hlasů.

Není tedy divu, že Stracheho ani vlastní strana neodepsala. Bývalý předseda FPÖ sice oznámil, že mandát poslance Evropského parlamentu nepřijme a nebude kandidovat ani v nadcházejících parlamentních volbách, vstup do komunálních voleb v příštím roce ale nevyloučil. A jeho spolustraníci si dokonce dovedou představit, že by vedl FPÖ ve Vídni jako kandidát na starostu. „Pokud bude pozadí aféry s videem na Ibize beze zbytku vysvětleno, takovou možnost rozhodně nevylučuji,“ uvedl generální sekretář FPÖ Christian Hafenecker v rozhovoru s agenturou Regionalmedien Austria (RMA). Také další významní členové Svobodných se vyjádřili v tom smyslu, že pokud se

Strache obhájí a vysvětlí pozadí videa, strana o jeho služby i nadále stojí. Svobodní také už potvrdili, že za ně bude v předčasných parlamentních volbách kandidovat Stracheho manželka Philippa Stracheová.