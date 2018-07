Návrat prezidentského ohaře? Trumpův spin doctor Bannon spustil v Londýně ofenzivu

Návštěvu Donalda Trumpa ve Velké Británii doprovází jeden zajímavý úkaz. Z ústraní se vynořil Steve Bannon – kdysi klíčový muž amerického prezidenta a do určité míry i jeho stvořitel, který ovšem musel loni v srpnu vyklidit pole. Teď se Bannon přihlásil o slovo právě v Británii, kde prezidenta pomyslně stínoval. Rozhovory, konference, fotografie – to vše mělo dvě roviny: šířit „trumpismus“ a někdejšímu šéfovi ukázat neutuchající loajalitu. V pozadí ale můžou být i mnohem pragmatičtější úmysly.

Trumpova otočka v Británii byla krvavá práce. Americký prezident si z relativně klidné evropské půdy udělal svými zmatečnými výroky a požadavky dopředu minové pole. Co nestihl zpoza Atlantiku, dokonal osobně na bruselském summitu NATO. Navazující návštěvu ostrovního království pak raději trávil mimo Londýn, kde proti němu pochodoval stotisícový dav kritiků.

Bitevního pole v britské metropoli se ovšem nezalekla prezidentova bývalá pravá ruka. Steve Bannon si v konfrontaci a atmosféře neklidu libuje a těžko si mohl představit lepší kulisy. Jak upozornil server Politico, Bannon den před Trumpovou návštěvou sezval evropské populisty na konferenci do jednoho z pětihvězdičkových londýnských hotelů. Nechyběl partner francouzské nacionalistky Marine Le Penové nebo „brexitový podvodník“ Nigel Farage. Zkrátka publikum lačné po trumpovské ideologii, kterou Bannon spoluvytvářel.

Ačkoli Bannon ve vztahu k prezidentovi nedisponuje žádnou oficiální funkcí, sám přiznává, že jeho přítomnost neměla za cíl nic menšího, než vytvářet Trumpovi všeobecnou podporu a mluvit za něj. Měla pomoci „zasadit věci do kontextu“ pro evropské publikum, které Trumpa nesnáší, a oponovat ostrým bulvárním médiím, jak uvádí Politico s odkazem na Bannonova slova. Podle serveru šlo rovněž o připomínku, že „evropská verze trumpismu je při životě – od Anglie, přes Francii až po Itálii“.

Bannon se zkrátka rozhodl udělat rozruch tam, kde to bude mít dopad. „Jsem tu jako (Trumpův) zástupce pro britská média,“ neskrýval sebevědomě své úmysly. Kromě spřízněných duší z populistických a nacionalistických partají mířil své poselství i široké veřejnosti. A to například skrze sledovanou show Good Morning Britain, což mnoho jeho kritiků zvedlo při ranní kávě ze židlí.

Otázka ovšem zůstává: Je to nezištná sentimentální pomoc, nebo zcela cynická snaha svézt se na vlně a ukrást si pro sebe trochu mediální pozornosti? „Může to být interpretováno jako taktizování: Ukázat bývalému šéfovi, že je stále užitečný, loajální a že je stále tím, kdo dokáže otočit vyznění věcí žádoucím směrem,“ uvažuje v článku pro server The Atlantic Rosie Gray. „Čím víc bude Steve v televizi a prezident uvidí, jak odvádí dobrou práci při jeho obraně, tím spíš uvidíme urovnání vztahů a možná i jejich opětovné spojení,“ dodává anonymně pro tentýž server někdejší pracovník Bílého domu, který Bannona označuje za „nejlepšího zástupce, kterého prezident měl“.

Nutno podotknout, že Bannonův „nálet“ na Londýn není úplně výjimečný. Se svoji myšlenkou nedávno navštívil i Prahu a jistě se mu nedá upřít velká míra upřímného zapálení pro věc. Trumpa (respektive ideje, na kterých prezident staví) skutečně dlouhodobě hájí z vlastního přesvědčení. Ostatně byl to právě on, kdo měl na svých bedrech prezidentův mediální obraz a aktivně plánoval a servíroval vítězný koktejl smíchaný z populismu, xenofobie a národní pýchy – mimo jiné za pomoci nechvalně známé firmy Cambridge Analytica, která těžila z nečestně získaných informací desítek milionů uživatelů Facebooku.

To je ale minulost. Bannon je teď na hřišti sám za sebe a zkrátka se musí otáčet. „Uspořádat si vlastní show během Trumpovy návštěvy Londýna je součástí jeho snahy o podepření vlastní reputace, coby lídra globálního populistického hnutí,“ dodává k tomu The Atlantic. „Jeho období hibernace je zjevně u konce,“ uzavírá pro tento server zdroj z okolí Bílého domu. Bannon si tak dost možná dál osahává terén a hledá nové kupce své doktríny, kterými by mohl hýbat pro tentokrát po evropské šachovnici.