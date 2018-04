Nebezpečí terorismu se nezvýšilo, uklidňuje premiér po krveprolití v Torontu

Kanadské úřady nevidí v pondělním krvavém incidentu v Torontu ohrožení národní bezpečnosti. Premiér Justin Trudeau to dnes prohlásil na tiskové konferenci v Ottawě. České ministerstvo zahraničí nepředpokládá, že by mezi oběťmi krveprolití, které se vyžádalo deset mrtvých, byli Češi. Nemůže to potvrdit, ani vyvrátit.