Nebezpečí trvá. Teroristé se po porážce v Sýrii přeskupují jinde, tvrdí Moskva

Teroristické skupiny, které utrpěly porážku v Sýrii, se přesunuly do jiných zemí, kde najímají nové členy a zakládají nové buňky. Na setkání s šéfy tajných a bezpečnostních služeb to dnes řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Šéf tajné služby FSB Alexandr Bortnikov upozornil na možnost, že se obávané skupiny Islámský stát (IS) a Al-Káida spojí.