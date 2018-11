Nebyla to vzpoura. Přes 120 profesorů práva se zastalo souzených katalánských politiků

Profesoři práv se shodli na tom, že v kauze katalánských politiků nebyla naplněna podmínka "násilí", která figuruje u trestného činu vzpoury. Za ten hrozí jednomu z obžalovaných Katalánců až 25 let vězení, pro ostatní členy bývalé katalánské vlády požaduje prokuratura tresty nižší - od 17 let do několika měsíců.

"Jediné, co dosud prokuratura prokázala, je, že všechny realizované kroky (obžalovaných) měly za cíl referendum (o nezávislosti), jehož dosáhli pokojnými a demokratickými prostředky," uvádí se v manifestu. Prokuratura tvrdí, že se katalánští politici dopustili násilí a podněcování k násilí, které se podle prokuratury dělo při demonstraci loni 20. září v Barceloně a při referendu o nezávislosti loni 1. října.

Autoři manifestu rovněž varují, že tento soudní proces "otevírá dveře k banalizaci" trestného činu vzpoury. Dosud jedinými odsouzenými za vzpouru se v demokratické historii Španělska za čtyři desetiletí stali v 80. letech vojáci, kteří se v únoru 1981 neúspěšně pokusili o převrat a kteří při tom ve španělském parlamentu zadrželi poslance jako rukojmí.

Profesoři práv se také domnívají, že madridský soud, který tuto kauzu začal loni soudit a jeho soudkyně poslala některé z politiků do vazby, v níž jsou dosud, není k této věci kompetentní. Proto vyzvali k propuštění politiků z vazby. Sám tento soud v jednom rozhodnutí v roce 2008 uvedl, že "trestný čin vzpoury nikdy nebyl v kompetenci tohoto soudu". Madridský soud (Audiencia Nacional) řeší mimořádně závažné trestné činy, například terorismus.

Celkem 18 katalánských exministrů, členů bývalého vedení katalánského parlamentu, dva aktivisté a jedna bývalá regionální poslankyně jsou obviněni kvůli schválení zákonů regionálním parlamentem, které odporují španělské ústavě, kvůli uspořádání referenda o nezávislosti Katalánska i přes verdikty ústavního soudu a kvůli rezoluci o jednostrannému vyhlášení nezávislosti tohoto španělského autonomního regionu.