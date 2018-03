Nečekaná cesta do Číny: Kim Čong-un se poprvé jako diktátor KLDR vydal do zahraničí, tvrdí Bloomberg

O příjezdu severokorejského vlaku do Pekingu za nezvykle vysokých bezpečnostních opatření jako první informovala japonská média. Důraz na bezpečnost ihned vyvolal spekulace, že do Číny přijel nějaký vysoce postavený představitel KLDR, možná dokonce sám Kim Čong-un.

Podle agentury Bloomberg záběry, které odvysílala Nippon TV se jedná zřejmě o vlak, jímž přicestoval do Číny před svou smrtí v roce 2011 diktátorův otec Kim Čong-un.

