Nečekaný důsledek pádu rakouské vlády: Kuřáci v hospodách budou mít utrum | info.cz

S pádem dosavadní vládní koalice lidovců a Svobodné strany Rakouska (FPÖ) s největší pravděpodobností padne i poslední kuřácká bašta ve střední Evropě. V Rakousku se jako v jedné z mála zemí Evropy stále smí kouřit v barech do 75 metrů čtverečních a také v restauracích, jejichž majitel stavebně oddělí prostory pro kuřáky a nekuřáky. Toto „privilegium“ zajistili milovníkům tabáku právě Svobodní. Rozpad vlády s jejich účastí ale nyní zřejmě povede k tomu, že lidovci jako nejsilnější strana „otočí“ a budou hlasovat pro úplný zákaz kouření ve všech veřejných prostorách.

„Asi to uděláme,“ odpověděl televizi ORF předseda lidovců a bývalý kancléř Sebastian Kurz na otázku, zda poslanci jeho strany zvednou ruku pro přijetí antikuřáckého zákona. Ten okamžitě po pádu vlády přinesly do parlamentu hnutí NEOS a Liste Jeztz. Podobně jako zástupci Rakouské lékařské komory a Ligy proti rakovině se totiž domnívají, že pověst „poslední kuřácké bašty“ poškozuje pověst Rakouska a způsobuje nedozírné škody na zdravotním stavu obyvatel.

V Rakousku měl původně zákaz kouření v restauracích (stejný jako v Česku) platit na základě rozhodnutí většiny parlamentu už od května loňského roku. FPÖ však v kampani před parlamentními volbami slíbila voličům, že když se dostane do vlády, protikuřácký zákon zruší. „Co nám budou chtít zakázat příště? Vepřové?“ prohlásil na adresu bojovníků proti kouření Heinz Christian Strache, sám silný kuřák. Svobodní pak skutečně přesvědčili své koaliční partnery lidovce, aby společně s nimi už jednou schválený zákon zrušili a vrátili do hospod popelníky.

„Rakousko má poprvé v historii vládu, které je zdraví národa úplně ukradené,“ prohlásil tehdy prezident Rakouské lékařské komory Thomas Szekeres. K zákazu kouření nepomohla ani petice, kterou podepsalo takřka 900 tisíc respondentů, tedy desetina národa. Odpůrcům tabáku zřejmě pomůže až tajně natočené video, na němž bývalý vicekancléř Strache nabízí domnělé neteři ruského oligarchy výměnou za „černé ruské peníze“ přístup ke státním zakázkám v Rakousku. A odklepává přitom příznačně popel z cigarety. Podobně ale kouří v Rakousku také prezident Alexander van der Bellen.

Rakušané o tuhle výsadu, alespoň co se týče restaurací, kvůli pádu vlády takřka jistě přijdou. A to i k nelibosti mnoha českých kuřáků, kteří si jezdili „svobodně“ zakouřit „za kopec“ do Rakouska. „V sobotu sednu do auta, dojedu do Lince nebo do Gmündu, abych si mohl v téhle bohem požehnané zemi v klidu sednout do kavárny, přečíst noviny a zapálit si přitom cigaretu,“ řekl už dříve zpravodaji INFO.CZ například českobudějovický právník Jiří Švihla.