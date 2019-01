Nechal si vytetovat Nixona, pomáhal Reaganovi. Kdo je Roger Stone, jehož zatčení zavřilo Trumpovi?

Stone, jenž se narodil v roce 1952, se v politice začal angažovat velice brzy. Už v osmi letech agitoval ve prospěch demokratického kandidáta na prezidenta Johna F. Kennedyho. „Vzpomínám si, jak jsem každému dítěti říkal, že Nixon je pro chození do školy v sobotu. Byl to můj první politický trik,“ vyprávěl v roce 2007 v rozhovoru pro list Washington Post.

Téměř šedesát let stará historka jako by symbolizovala život a dílo stratéga, jenž později tíhnul spíše k republikánům. Měl v oblibě drsná prohlášení a liboval si v používání konspiračních teorií. Paradoxně dvanáct let poté, co jej pomlouval mezi vrstevníky, pomohl Nixonovi obhájit post v Bílém domě. Tím Stone nastartoval svoji kariéru. Nixon byl pro něj natolik osudový, že si jeho obličej nechal vytetovat mezi lopatky.

Pomoc Nixonovi však nebyla jen plná úspěchů. Stone musel také odrážet obvinění, která se nad ním vznášela v souvislosti s kauzou Watergate. Podle vyšetřovatelů měl najmout operativce, kteří pronikli do kampaně demokratického kandidáta George McGoverna a sabotovali ji. Obvinění odmítal, přišel však kvůli němu o práci u senátora Boba Dolea.

Watergate ale pro Stonea znamenala jen malý zádrhel v jinak velice slibně rozjeté kariéře. Ačkoli nikdy nepracoval přímo v administrativě, vždy patřil mezi klíčové hráče americké politiky. Podílel se na prezidentských vítězstvích Ronalda Reagana a radil i současnému šéfovi Bílého domu Donaldu Trumpovi. Toho ke kandidatuře přemlouval už v 80. letech. V 90. letech pro něj pracoval jako lobbista. Když Trump v roce 2015 skutečně oznámil, že se o post prvního muže USA bude ucházet, Stone se objevil jako jeho poradce.

Angažmá v Trumpově týmu ale nedopadlo dvakrát slavně. Poté, co tým opustil, se Trump vyjádřil, že propustil svého operativce. Stone přitom říkal, že odešel sám. Náklonnost k budoucímu prezidentovi ale nepolevila. Stone napsal článek, v němž tvrdil, že Trump může volby vyhrát, obhajoval jej i v televizních pořadech. Když k výhře skutečně došlo, Trump se od Stonea distancoval.

Donald Trump je pro Rogera Stonea podobně osudovou postavou jako Richard Nixon. Ačkoli si jeho podobiznu ještě nikam vytetovat nenechal, 66letý lobbista se kvůli němu opět dostal do problémů. FBI jeho zadržení odůvodnila mařením vyšetřování, ovlivňování svědka a opakovaného lhaní sněmovnímu výboru pro kontrolu zpravodajských služeb.

Podle listu New York Times to byl právě Stone, jehož mezitím soud propustil na kauci, který hrál zásadní roli ve spolupráci Trumpova týmu s Ruskem. Trump a jeho 17 spolupracovníků mělo mít podle deníku více než sto kontaktů s Rusy a lidmi kolem serveru WikiLeaks. Právě WikiLeaks zveřejnil ukradené e-maily ze serverů Demorkatické strany. Za krádeží měli stát hackeři s napojením na ruskou rozvědku.

WikiLeaks je i důvodem zájmu FBI o Stonea. Lobbista měl být údajně v kontaktu s klíčovými lidmi webu. Stone opakovaně přiznal, že zřídil komunikační kanál se zakladatelem WikiLeaks Julianem Assangem, aby získal informace o Hillary Clintonové. Washington Post také zmínil jeho napojení na dezinformační web Infowars a Trumpovi nakloněný server Breitbart, jenž inklinuje k alternativní pravici.

Stone by mohl výrazně pomoci týmu zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera. Zatím však nic nenasvědčuje tomu, že by se chystal s vyšetřovateli spolupracovat. Svoji vinu odmítá. Že by Stone mluvil, se neobává ani prezident Trump, jenž na jeho podporu v pátek tweetoval. „Pokud byl Roger Stone obžalovaný z lhaní Kongresu, co Comeyho, Brennanovo, Clapperovo, (…) lhaní?“ komentoval Trump.

Ještě dříve, na začátku prosince, se na jeho útčtu objevil tweet, v němž prezident citoval Stoneova slova. „Nikdy nebudu svědčit proti Trumpovi.“