Nechtěné důsledky zákazu e-cigaret: Hrozí nárůst smrtelných onemocnění kuřáků, varují odborníci | info.cz

Zkreslené zprávy o úmrtích uživatelů elektronických cigaret v USA mohou paradoxně přispět k ještě razantnějšímu nárůstu smrtelných onemocnění kuřáků. Ti totiž ve valné většině nepřestanou kouřit, ale vrátí se ke klasickým cigaretám, které jejich zdraví škodí víc než e-cigarety. Tvrdí to alespoň řada evropských odborníků, včetně prezidentky Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku Evy Králíkové.

Diskuzi o tomto zdánlivě paradoxním jevu rozpoutalo rozhodnutí některých amerických států zakázat e-cigarety kvůli jejich možným negativním důsledkům na lidské zdraví.

Dozorové orgány v USA dávají kouření do souvislosti s celkem 1600 případy záhadného onemocnění plic, z toho ve 34 případech pacient zemřel. Například stát New York už dočasně zakázal prodej elektronických cigaret s příchutí, které si získaly oblibu zejména mezi mladými lidmi. A to i přesto, že lékaři a vědci dosud věrohodně neprokázali, jaká konkrétní látka ve směsi, inhalované z elektronické cigarety, popsané zdravotní problémy způsobuje.

„Zatím víme pouze to, že většina nemocných vapovala, tedy inhalovala různé ilegální oleje s výtažky marihuany či jiných látek, nikoliv směs, kterou obsahuje elektronická cigareta, legálně dostupná na evropském trhu,“ říká pro INFO.CZ profesorka Králíková. Problém ale podle ní zůstává v tom, že řada kuřáků si úmrtí a varování úřadů okamžitě spojila s jakýmikoliv e-cigaretami. A přestala je užívat. Na tom by nebylo podle Králíkové nic špatného, právě naopak, kdyby se ale mnozí z kuřáků touto oklikou nevrátili od elektronických cigaret k těm klasickým.

„Je přitom prokázané, že elektronické cigarety s legálním obsahem mohou být pro mnohé kuřáky prostředkem k přechodu k úplné nikotinové abstinenci. Sice nejsou zdravější, o tom se mluvit nedá, ale jsou rozhodně pro uživatele mnohem méně rizikové než klasická cigareta,“ uvedla Králíková.

Prezidentka Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku se obává toho, že panika kolem e-cigaret v USA může řadu kuřáků znovu přivést ke klasickému kouření spalovaného tabáku a způsobit tak na lidském zdraví mnohonásobně větší škodu, než jaká je nyní předmětem vyšetřování kvůli e-cigaretám. „Mám bohužel pocit, že naše varování se trochu míjí účinkem. Určitě bych se přimlouvala za to, aby nám s uváděním informací o e-cigaretách na pravou míru pomohl stát,“ uvedla Králíková.

Podobně se přitom vyjadřují i někteří další odborníci na boj s nikotinovou závislostí v Evropě. „Nejlepším řešením je pochopitelně abstinence. Nemůžeme ale zavírat oči před tím, že jen v Rakousku zemře ročně na následky kouření 14 000 lidí. A proto vítáme možnosti, jak tento počet onemocnění omezit prostřednictvím méně škodlivých forem užívání tabáku,“ řekl rakouskému listu Oberösterreichische Nachrichten Michael Kunze, lékař a expert vídeňského Nikotin Institutu.

Jednou z takových možností je podle něj i legální elektronická cigareta. „Může pomoci kuřákům buď úplně přestat kouřit, nebo kouření alespoň redukovat,“ míní Kunze, který se zabývá léčbou nikotinové závislosti.

Také další experti Nikotin Institutu varují před návratem od elektronických cigaret k těm klasickým. „I když je tou nejlepší volbou pochopitelně abstinence, inhalování redukuje zatížení organismu škodlivými látkami oproti kouření o 90 až 99 %,“ uvedl Wolfgang Popp, šéf plicního oddělení kliniky ve vídeňské čtvrti Döbling. K podobným výsledkům dochází podle něj prakticky všechny mezinárodní lékařské organizace. „Musíme využít všechny prostředky k tomu, jak škody z kouření snížit. Představa o tom, že bychom kouření zcela vymýtili, je totiž nereálná. Musíme akceptovat, že se jedná o druh těžké závislosti,“ tvrdí Popp.