Nejezte maso každý den, ničíte planetu i své zdraví. Celebrity vyzývají Francouze k půstu

Nadměrnou konzumací masa ničíte planetu i své zdraví. Takto lze jednou větou shrnout hlavní argumenty výzvy 500 francouzských osobností, které v deníku Le Monde vyzvaly Francouze, aby alespoň jednou týdně nejedli maso. Navzdory křesťanské tradici, která si pro půst vybrala pátek, mluví signatáři výzvy o „zelených pondělcích“.

„Existují naléhavé důvody ke kolektivnímu snížení spotřeby masa ve Francii. Jsme přesvědčeni, že významný krok může v tomto směru udělat každý člověk,“ píší signatáři výzvy, mezi nimiž jsou například oblíbené herečky Isabelle Adjaniová a Juliette Binocheová, ale i mnozí vědci, akademici a lékaři.

Produkce masa je jednou z nejškodlivějších lidských činností pro životní prostředí, upozorňují s tím, že jde o plýtvání přírodními zdroji. K výrobě jedné kalorie z masa je totiž potřeba 4 až 11 kalorií rostlinného původu.

Chov dobytka je také jednou z hlavních příčin odlesňování a ztráty biodiverzity – například v Jižní Americe se na 85 procentech půdy z vykácených pralesů chová dobytek. Živočišná výroba navíc podle OSN produkuje 14,5 procent světových emisí oxidu uhličitého, a vědci proto uvádějí, že i jeden den bez masa může pomoci v boji proti globálním klimatickým změnám.

Chov dobytka také spotřebuje oproti rostlinné výrobě v přepočtu na jednu kalorii asi dvacetkrát více vody, významné škody lidem i životnímu prostředí způsobují i emise amoniaku, z nichž 70 procent pochází od chovaných zvířat, nadměrný rybolov zase ničí mořské ekosystémy.

Druhým důležitým argumentem, proč se jeden den v týdnu vzdát masa i ryb, je lidské zdraví. Konzumování méně masa podle vědců sníží riziko kardiovaskulárních chorob, cukrovky i obezity. Světová zdravotnická organizace (WHO) pak tvrdí, že zpracované červené maso je jistým přispěvatelem ke vzniku rakoviny, přičemž riziko ke vzniku choroby zvyšuje i konzumace nezpracovaného červeného masa.

Signatáři výzvy uvádějí, že pokud by se lidstvo rozhodlo pro čistě vegetariánskou stravu, poklesla by úmrtnost lidí o 6 až 10 procent. Samozřejmě by se ušetřily i životy zvířat – lidé jich ročně snědí asi 74 miliard, dalších asi 500 až 1000 miliard vodních živočichů.

Francouzi konzumují v průměru 1,5 kilogramu masa týdně, což je třikrát více než doporučují nutriční specialisté. Pokud se budou do zelených pondělků chtít zapojit, mohou navštěvovat web www.lundi-vert.fr, kde najdou potřebné rady a informace. Provozovatelé stránky doufají, že se na ni zapíše během roku půl milionu lidí.

Francouzské zelené pondělky ale nejsou něčím zcela novým - podobnou iniciativu založil už v roce 2009 v Británii exbeatle Paul McCartney a jeho dvě dcery. Sám McCartney je důsledným vegetariánem, někdy se spekuluje i o jeho veganství. Vloni vzbudil velký ohlas svým výrokem, že vegetariánství je nový 'rock and roll'.