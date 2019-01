Nejmladší premiér světa přijal ve Vídni nejstaršího. Kolem jeho antisemitismu tancoval po špičkách

Třiadevadesátiletý Mahathir Mohamad, který se loni znovu stal předsedou vlády, se proslavil takovými výroky, za které by mu v Evropě hrozilo vězení. Mimo jiné prohlásil, že „holocaust jako konečné řešení selhal“. Mezinárodní kritiku, kterou za svůj výrok sklidil, pak označil za důkaz toho, že „Židé ovládají svět“.

Mahathir Mohamad přitom vystupuje jako zarytý antisemita prakticky celý život, jeho postoje tedy nejsou ovlivněny pokročilým věkem. Už v sedmdesátých letech minulého století napsal ve své knize, že Židé jsou národem lidí, „kteří mají zahnuté nosy a instinktivní vztah k penězům.“ Tvrzení, že během holocaustu zemřelo šest milionů Židů, je podle něj lživé, jednalo se údajně maximálně o čtyři miliony. V jiné souvislosti zase obvinil Izraelce, že proti Palestincům na Blízkém východě používají stejné násilí a zvrácenosti, jaké používali nacisté vůči Židům.

Mahathir se sám označuje za „hrdého antisemitu“. Jak prohlásil loni v rozhovoru pro agenturu Associated Press, antisemitismus podle něj není nic špatného. „Tento termín byl zaveden pouze proto, aby zabránil lidem kritizovat Židy za to, že dělají špatné věci,“ uvedl. Vyslovil se také proti tomu, aby popírání holocaustu bylo trestným činem. „Existuje jedna rasa, kterou nelze kritizovat. Pokud vás někdo označí za antisemitu, jste jako zločinec“ uvedl malajsijský premiér.

Tyto a další výroky, stejně jako pověst jednoho z nejradikálnějších antisemitů na světě, však nezabránily nejvýše postaveným rakouským politikům, aby se s Mahathirem setkali. A to paradoxně krátce poté, co rakouský kancléř Sebastian Kurz pořádal minulý měsíc ve Vídni konferenci o boji proti antisemitismu, na níž se politici a odborníci snažili najít odpověď na otázku, jak zabránit rozmachu protižidovských nálad v Evropě. O pár dnů později přijal Kurz premiéra, který má „nenávist k Židům“ přímo ve svém programu. A naplňuje to i konkrétními kroky. Malajsijská vláda například minulý týden odmítla vpustit do země izraelské plavce, kteří se v Malajsii měli zúčastnit mezinárodních závodů.

„Tento postoj malajsijské vlády je nepřijatelný. Rakousko je v každém případě přítelem a partnerem Izraele,“ uvedl nejmladší premiér na světě po setkání s tím nejstarším. Žádné novinářské dotazy ale nepřipustil. Rakouský prezident Alexander van der Bellen, který se s malajsijským premiérem setkal o den později, dokonce prostřednictvím svého mluvčího přiznal, že se s Mahathirem Mohamadem o jeho antisemitských výrocích vůbec nebavili. „Nehrálo to žádnou roli,“ uvedl mluvčí na dotaz deníku Neues Volksblatt.

Někteří rakouští komentátoři proto obvinili zejména prezidenta z toho, že si na boj proti antisemitismu pouze hraje a používá prázdná hesla. Van der Bellen totiž ještě loni v listopadu na konferenci prohlásil, že je třeba bojovat „s veškerým nasazením proti jakékoliv formě antisemitismu a bránit už jeho samotnému vzniku“. Nyní ale údajně nedokázal ani připomenout jednomu z nejznámějších světových antisemitů, že s jeho výroky absolutně nesouhlasí.

„Vyvolává to otázku, zda existují dva druhy antisemitismu. Ten křesťansko-západní, v jehož odsuzování rakouští politici zřejmě nikdy nepoleví, a pak ten islámský, který se sice nijak neskrývá, ale přesto se setkává s jen velmi malým odporem,“ napsal komentátor Manfred Maurer v komentáři v Neues Volksblatt.