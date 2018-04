Největší geopolitická hra 21. století: Udobřování s KLDR. Kdo, kde, s kým a o čem bude jednat

O čem mají být jednání se Severní Koreou?

Zjednodušeně řečeno, Spojené státy a jejich spojenci požadují, aby se Severní Korea vzdala jaderných zbraní a také raket, které je mohou nést na velké vzdálenosti. Má se tak zmenšit pravděpodobnost vypuknutí jaderné války.

Severokorejský diktátor Kim Čong-un prohlásil, že je ochoten k „denuklearizaci“ Korejského poloostrova, ale nikdo přesně neví, co si pod tím představuje. Nemusí to to totiž znamenat, že se hned zbaví svých jaderných zbraní a pustí do země mezinárodní inspektory, kteří by ověřili ukončení severokorejského jaderného programu.

Kdo se má s kým sejít?

Plánované jsou dvě schůzky. Osobně by se měli setkat jihokorejský prezident Mu Če-in se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem a poté by se s Kimem měl setkat i americký prezident Donald Trump. Půjde vůbec o první schůzku amerického prezidenta a severokorejského vůdce v historii.

V historii proběhlo už několik setkání mezi vůdci Jižní a Severní Koreje. Jejich výsledkem bylo například rozšíření ekonomické spolupráce, snížení napětí mezi oběma zeměmi, ale nikdy ne nějaká zásadní dohoda.

1080p 720p 360p REKLAMA KLDR: jak vznikl hrozivý režim a proč se (ne)bát jaderného konfliktu autor: INFO.CZ

Kdy a kde ke schůzkám dojde?

Jihokorejský prezident a severokorejský diktátor se setkají 27. dubna v Pchamundžonu, v takzvané mírové vesnici v nárazníkové zóně mezi oběma Korejemi. Jde o nejpřísněji střeženou hranici světa, protože Severní a Jižní Korea jsou od roku 1950 stále formálně ve válce.

Donald Trump by se s Kim Čong-unem měl potkat na začátku června nebo na konci května. Datum ještě nebylo staveno. Patrně na „neutrální půdě.“ Ve hře je údajně pět míst, spekulovalo se o Mongolsku, Finsku (to je méně pravděpodobné) či o schůzce na lodi zakotvené v mezinárodních vodách.

Co si od jednání slibuje Jižní Korea?

Především zmenšení napětí se svým severním sousedem. Údajně se chystá navrhnout uzavření mírové smlouvy, která by formálně ukončila korejskou válku z let 1950 – 1953. Výměnou za zrušení zkoušek raket a jaderných zbraní má podle listu South China Morning Post nabídnout Kim Čong-unovi pomoc se zrušením ekonomických sankcí, které na Severní Koreu uvalilo mezinárodní společenství kvůli zkouškám severokorejských zbraní. Jižní Korea zřejmě nabídne severu také ekonomickou pomoc.

Co požadují Spojené státy?

Americký prezident Donald Trump požaduje, aby se Severní Korea zbavila svých jaderných zbraní. Mimo jiné proto, že severokorejské jaderné rakety mohou zřejmě zasáhnout i část území Spojených států. Zároveň musí Trump ubezpečit americké spojence v oblasti, zejména Jižní Koreu a Japonsko, že USA budou nadále v případě potřeby bránit jejich území. Severní Korea má obrovskou armádu a zásobu raket, které mohou zasáhnout i Japonsko a lodě plavící se okolo Korejského poloostrova.

V co doufá Severní Korea a její vůdce?

Kim Čong-un bude určitě žádat bezpečnostní a další záruky, které podle něj umožní přežití jeho diktatury i v budoucnosti. Možná bude žádat od Trumpa veřejný slib, že na něj USA nezaútočí a pokusí se zřejmě navrhnout odsun amerických jednotek z Korejského poloostrova, kde by tím pádem měl absolutní vojenskou převahu. Kim bude požadovat zrušení ekonomických sankcí a možná i hospodářskou pomoc. Patrně si také bude chtět ponechat nějaké „přechodné období,“ než se definitivně zbaví svých jaderných zbraní.

Proč dochází k jednání právě teď?

Nejpravděpodobnějším vysvětlením je to, že mezinárodní ekonomické sankce začaly fungovat a severokorejský režim se bojí o své přežití. Výrazně se zmenšila i humanitární pomoc, kterou svět posílá do Severní Koreje. OSN varovala, že chybí prostředky na jídlo a základní hygienické prostředky pro šest milionů lidí. Navíc s Kim Čong-unovým nevyzpytatelným chováním, které se projevovalo zkouškami jaderných zbraní a výhružkami USA i dalším zemím, ztratil trpělivost i Peking. Čína, hlavní severokorejský spojenec, s Kim Čong-unovým režimem také omezila vzájemný obchod. Kimovi tak zřejmě nezbývá než zasednout k jednacímu stolu. Navíc se domnívá, že jak Jižní Korea tak USA mají tak velký zájem na jednání, že budou ochotny k dalekosáhlým ústupkům.

Jaká je pravděpodobnost úspěchu jednání?

Velká, pokud jde o uzavření alespoň nějakých formálních dohod. Téměř jistě k něčemu dospějí jednání mezi Severní a Jižní Koreou. Mimo jiné proto, že Jihokorejci jsou ochotni k velkým ústupkům. Nemohou ale dát Kim Čong-unovi to, co nejvíc chce – totiž záruky, že s ním USA nebudou válčit a že se zasadí o zrušení mezinárodních sankcí.

Velmi pravděpodobně dojde i k dohodě se Spojenými státy. Půjde ale zřejmě o dohodu rozdělenou na jednotlivé kroky, kde obě strany budou postupně naplňovat své sliby. Severní Korea o demontáži svého jaderného programu, USA zase o zrušení sankcí a možná i o vydávání nějakých bezpečnostních záruk. Zda nakonec bude nějaká budoucí dohoda zcela naplněna je však víc než nejisté.