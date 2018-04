Neklid v Arménii: opoziční lídr Pašinjan, který vede protesty, má velkou šanci stát se premiérem

Arménská vládnoucí Republikánská strana dnes oznámila, že Pašinjanovu kandidaturu nebude blokovat, když ho podpoří všechny opoziční strany. Už v sobotu strana oznámila, že nepostaví svého kandidáta na úřad premiéra, o němž bude parlament hlasovat v úterý. Dvaačtyřicetiletý Pašinjan je zatím jediným kandidátem na místo, které se uvolnilo v pondělí poté, co premiér Serž Sargsjan odstoupil v důsledku masových protivládních demonstrací.

Pašinjan, který jako novinář vystupoval kriticky vůči vládám už od konce 90. let, dnes oznámil, že se kvůli podpoře pro úřad premiéra setkal i s prezidentem Armenem Sarkisjanem. Na demonstraci v centru Jerevenu dnes opoziční lídr oznámil, že se v pondělí setká i s poslanci.

Novinářům dnes Pašinjan podle místního tisku řekl, že pokud se stane premiérem, bude usilovat o předčasné volby. "Doufám, že volby budou uspořádány do dvou měsíců, ale o tom ještě můžeme diskutovat. Termín může být pozdější, ale ne o moc. Rok by byla velmi dlouhá doba," řekl dnes opoziční lídr. Do voleb by se měl přijmout nový volební zákona, uvedl místní tisk.

Demonstrace, které trvají v zemi už dva týdny, se konaly i dnes. Stoupenci opozice odpoledne zablokovali dopravu v Jerevanu a vyzvali místní obyvatele k účasti na večerních protestech.

Protesty v zemi vypukly poté, co byl premiérem zvolen Serž Sargsjan, který byl předtím deset let prezidentem. V této funkci prosadil ústavní změny, které rozšířily pravomoci parlamentu a premiéra. Podle opozice to udělal proto, aby se udržel co nejdéle u moci. V letošních březnových prezidentských volbách už totiž nesměl kandidovat.