Německo bude mít migrační centra. Budou to deportační tábory, obávají se aktivisté

Na podzim mají v Německu zahájit činnost první migrační centra, v nichž by se provádělo celé azylové řízení. Řekl to dnes ministr vnitra Horst Seehofer, jenž v Norimberku navštívil Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky (BAMF). Pro ten žádá personální posily, informovala agentura DPA.

Předseda bavorské Křesťanskosociální unie (CSU) Seehofer chce, aby v září nebo říjnu začalo ve velkých spolkových zemích fungovat až pět pilotních migračních center. V nich by běženci zůstávali do vyřízení svých žádostí o azyl a v případě jejich odmítnutí by odtamtud putovali do zemí původu. Organizace na podporu migrantů se obávají, že centra ve skutečnosti budou deportačními tábory.

Seehofer je dlouhodobě zastáncem přísnější migrační politiky, než jakou prosazuje kancléřka Angela Merkelová z Křesťanskodemokratické unie (CDU). Ještě jako bavorský premiér patřil k největším kritikům politiky spolkové vlády v otázkách přijímání migrantů. Před nástupem do funkce ministra vnitra přislíbil, že výrazně zvýší počet vyhošťovaných migrantů.

Seehofer hodlá do léta přenést na vládu svůj "velký plán pro migraci". Středopravicový blok CDU/CSU se s koaličními sociálními demokraty (SPD) mimo jiné dohodl, že od srpna by mělo být opět povolené slučování rodin běženců, kteří nedostali status uprchlíka, ale jen doplňkovou ochranu. Vláda ale chce, aby do Německa měsíčně přicházelo maximálně 1000 rodinných příslušníků běženců s doplňkovou ochranou.