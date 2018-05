Německo loni dalo na migraci téměř 21 miliard eur. Většina šla na zlepšení situace v zemích, odkud uprchlíci přicházejí

Většina z 20,8 miliardy eur směřovala na opatření, která mají zlepšit situaci v zemích, odkud migranti do Evropy směřují. Loni na ně šlo 14,2 miliardy eur. Zbylá částka - tedy 6,6 miliardy eur - směřovala do spolkových zemí a do komunální oblasti, kde byla využita zejména na integraci uprchlíků, náklady na jejich ubytování a další podobné výdaje.

Náklady spojené s migrací v Německu v posledních letech výrazně narostly, protože do země od roku 2015 přišlo kolem 1,4 milionu žadatelů o azyl. Navzdory tomu se díky velmi dobré hospodářské situaci daří spolkové republice tyto výdaje krýt bez deficitů státního rozpočtu.