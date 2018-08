Německo zpřísňuje podmínky pro vstup čínského kapitálu do tamních firem. Česko to zatím neřeší

Německo zvažuje, že dále ztíží přístup čínských a dalších neevropských investorů do vlastních strategických firem. Podle nejmenovaných zdrojů agentury Reuters by vláda mohla případný obchod zastavit v případě, že by zahraniční investor chtěl koupit více než 15 procent dané společnosti. V České republice, navzdory varování Bezpečnostní informační služby , podobný mechanismus zatím chybí.

Evropa je v tomto ohledu rozdělena. Zatímco část Německo, Francie a Itálie si svůj strategický průmysl před cizím kapitálem chrání, jižní a východní křídlo kontrolní mechanismy k tomuto účelu zatím vyvinuté nemá. A přestože chce Evropská unie tento nejednotný přístup změnit a nastavit celounijní pravidla, zatím je stále na národních státech, koho si finančně do svých strategických firem pustí.

V Německu se debata o ochraně svých strategických společností stala výrazně hlasitější zejména v roce 2016, poté, co Číňané koupili tamního robotického výrobce Kuka. Nyní země zvažuje, že by už tak přísná pravidla pro vstup cizího kapitálu dále zpřísnila. Aktuálně může neevropský investor bez problému koupit až čtvrtinu tamní strategické firmy, v budoucnu už by to mohl být jen 15procentní podíl. Nejde přitom jen o jaderné elektrárny a vodárny. Do oblasti strategického průmyslu se v Německu počítají například i firmy zabývající se pokročilými výpočetními technologiemi, nemocnice, čističky odpadních vod či veřejná doprava.

„Zatím jsme mohli jednat až ve chvíli, kdy společnost dosáhla alespoň 25 procent akcií firmy z citlivého odvětví. Nyní chceme tuto úroveň snížit, abychom získali moc nad více akvizicemi v citlivých ekonomických sektorech,“ citoval deník Die Welt německého ministra ekonomiky Petera Altmaiera. Obavy panují jednak i z částečného postoupení podniků klíčových pro národní bezpečnost do rukou cizí firmy, ale i z toho, že Čína se takto levně dostává ke klíčovým patentům a know-how.

Čínský obchod je přitom zastoupený i v České republice. Působí zde například společnost CEFC, která má podíly ve firmách jako Travel Service, Pivovary Lobkovicz či Žďas. Vlastní i kancelářský komplex Florentinum a budovu bývalé Živnobanky, v současné době všal přebírá nad společností kontrolu čínská státní společnost CITIC.

Deník Daily Beast pak na počátku srpna přinesl zprávu, že čínská společnost Huawei – kterou Spojené státy či Velká Británie vnímají jako bezpečnostní riziko – požádala český Národní bezpečnostní úřad (NBU) o bezpečnostní prověrku. Ta by firmě dávala možnost ucházet se o vládní kontrakty.

Akvizice CEFC v Českuautor: INFO.CZ

Byl to přitom právě Huawei, kdo vybavoval IT technikou sídlo Africké unie v etiopském hlavním městě Addis Abeba. Z této budovy, jejíž vybudování hradila Čína, pak pět let potají odcházela odposlouchávaná data zpět do Číny, upozornil na počátku roku deník Le Monde. Možnost, že by o tomto úniku Huawei nevěděl, je podle odborníků minimální. Pražský Hrad nicméně ze spolupráce s firmou obavy nemá; Huawei tam telefony a další elektronická zařízení dodává již pátým rokem. A to je podle odborníků problém.

„Současná debata postrádá větší povědomí o možných rizicích obchodování s Čínou," vysvětluje programový ředitel Pražského institutu pro bezpečnostní studia Petr Lang. „Podle mě chybí širší diskuse o dopadech investičních projektů z bezpečnostního hlediska, pokud se tyto plány začínají zaměřovat na strategické oblasti, jako jsou aerolinie, telekomunikace, energetika nebo výrobní průmysl.“

Ve své poslední výroční zprávě před čínským vlivem varovala i Bezpečnostní informační služba. „Typickým příkladem (bezpečnostních výzev, poznámka redakce) je bezpečnost státních ICT systémů, kdy pro určité dodavatele není problém naplnit formální bezpečnostní požadavky pro účast v tendru, ačkoliv jsou jasně spojeni s relevantními bezpečnostními riziky. Taková situace se i mimo ICT sektor objevovala zejména u společností pocházejících ze zemí se silným propojením firem s tamními zahraničně politickými zájmy, jako je například Čína a Rusko."

Pro Čínu a její ekonomickou diplomacii je většina evropských zemí, především z jihu a východu, lákavá. Kupuje jim nejen žádoucí aktiva, ale často i politický vliv. Například poté, co Číňané za stovky milionů eur koupili řecký přístav Pireus Řecko v Evropě zablokovalo odsouzení čínské agrese v Jihočínském moři.

„Zatímco Evropané vnímají Řeky jako nějaké pijavice ze středověku, s Číňany přicházejí peníze,“ shrnuje praktickou stránku současné situace Costas Douzinas, člen zahraničního výboru řeckého parlamentu. „Když jste na zemi a někdo vás praští, zatímco jiný vám podá ruku, abyste mohli vstát, kterému z nich asi příště pomůžete?“ ptá se lakonicky.