Německý ministr zdravotnictví chce zakázat kontroverzní „léčbu“ homosexuality | info.cz

Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn připravuje zákon, který by zakázal provádění kontroverzní „léčby“, jež má homosexuálům pomoci změnit sexuální orientaci. Tzv. konverzní terapie není v Německu tak běžná jako v jiných zemích, stále je ale praktikována v některých náboženských komunitách. Podle Spahna není homosexualita nemoc, a proto ji není třeba ani léčit.

Podle Jörga Litwinschuh-Bartela, předsedy Magnus Hirschfeld Foundation bojující proti diskriminaci LGBT komunity, je v Německu každoročně zaznamenáno nejméně 1000 případů praktikování konverzní terapie.

Její podstata spočívá v „přeprogramování“ myslí mladých lidí – obvykle dětí nebo teenagerů – tak, aby získali odpor k homosexualitě. Metody „léčby“ se různí, patří mezi ně ale také elektrošoky. Odborníci však upozorňují, že řada procedur je zdraví škodlivá a v konečném důsledku může vést k depresím a sebevražedným myšlenkám.

„Způsobuje zdravotní problémy a není zdravá,“ tvrdí o konverzí terapii německý ministr zdravotnictví Jens Spahn, který už ustanovil expertní komisi složenou z téměř padesátky vědců a politiků, jež se má k problematice vyjádřit.

Komise by měla přesně definovat, co je trestným činem a určit odpovídající tresty. Už nyní hrozí lidem, kteří v Německu praktikují konverzní terapii, pokuta ve výši 2500 eur (cca 64 tisíc Kč). Podle Spahna to však nestačí.

Ministerstvo zdravotnictví by chtělo mít zákon připravený do konce roku 2019. Resort již má k dispozici expertní stanovisko, že zákaz konverzní terapie není v rozporu s německou ústavou.