Němečtí konzervativci chtějí uprchlíky učit západním hodnotám. Jde prý o mír ve společnosti

Děti uprchlíků v Německu by se ve školách měly kromě německého jazyka učit také „hodnoty západní společnosti“, jako je rovnost pohlaví nebo svoboda projevu. Počítá s tím plán některých politiků německé koalice křesťanských demokratů z CDU a CSU, podle kterých je podobná integrace základem pro „zachování míru ve společnosti“.

„Cílem těchto lekcí má být umožnit uprchlíkům, aby se naučili o našich hodnotách a právním státě a zároveň je poučit o limitech a povinnostech našeho právního systému,“ píše se v dokumentu, o kterém teď mají jednat předsedové parlamentních skupin CDU a CSU ve Frankfurtu.

Podle plánu na zavedení výuky západních hodnot, by se tak děti uprchlíků měly ve školách dozvědět o tom, co je právní stát a že rovnost žen a mužů, úcta k lidské důstojnosti nebo svoboda tisku a projevu jsou „nepostradatelné hodnoty“, a to i přes kulturní a náboženské rozdíly.

„Integrace těch, kteří chtějí zůstat v Německu, je prioritní otázkou, zejména v zájmu zachování míru v naší společnosti,“ píše se také dokumentu, o kterém informoval německý server Deutsche Welle s odvoláním na magazín Rheinische Post.

S myšlenkou na zavedení „výuky hodnot“ pro uprchlíky přišel minulý měsíc bavorský zemský premiér Markus Söder z CSU spolu se svým hesenským protějškem Volkerem Bouffierem z CDU. Ten v nedávném rozhovoru pro magazín Spiegel nápad obhajoval s tím, že podobný integrační projekt už byl v posledních dvou letech používán v místních uprchlických centrech.

„Projekt je velmi úspěšný. Proto ho chceme využít tuto zkušenost a v následujícím volebním období tyto kurzy rozšířit,“ uvedl Bouffier pro německý magazín.

Právě otázka integrace a snížení počtu nově příchozích žadatelů o azyl je v zemi stále velmi ožehavou otázkou. Od doby, kdy vrcholila migrační krize, proto spolková vláda přijala řadu opatření, z nichž se některá setkávají s tvrdou kritikou odborníků. Tím je například omezení možnosti takzvaného slučování rodin běženců, kteří v zemi získali doplňkovou ochranu.

Zavádění nových pravidel pro cizince však nerozděluje jen německou společnost, ale i politiky v rámci velké koalice CDU/CSU se sociálními demokraty. Naposledy se mezi německými konzervativci rozhořela debata o tom, zda by mělo být dívkám do 14 let věku zakázáno nosit z náboženských důvodů šátek. Pro zákaz se vyjádřil například německý ministr vnitra a bývalý bavorský premiér Horst Seehofer, který se před nedávnem rovněž distancoval od kancléřky Angely Merkelové v debatě o tom, zda islám patří k Německu.

Otázka migrace se však v následujících měsících bude do debaty na německé politické scéně dostávat stále častěji – Bavorsko totiž v říjnu čekají zemské volby a Seehofer by rád získal zpět voliče, kteří se po migrační krizi přiklonili k německé krajně pravicové straně AfD.