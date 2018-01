Němečtí politici zjišťují možnosti staronové koalice. V Berlíně začaly sondovací rozhovory

Obsah dnešního jednání nastínil šéf SPD Martin Schulz, který při příchodu uvedl, že nepůjde o programové body, ale o strukturu a formu nadcházejících rozhovorů. Na program byl i tak dotazován, protože CSU přichází se stále novými požadavky na zpřísnění azylové a migrační politiky. Schulz je příliš nekomentoval, odkázal jen na nadcházející třídenní jednání politiků CSU, na němž má strana požadavky formálně schválit.

Předseda CSU a končící bavorský premiér Horst Seehofer rozdílné názory stran považuje za normální. CDU/CSU ale podle něj udělá všechno, aby se našla rozumná shoda.

Shoda v rámci sondovacích rozhovorů, které povede kancléřka Angela Merkelová (CDU), by se podle představ politiků měla najít nejpozději do 12. ledna. O devět dní později pak má sjezd sociálních demokratů rozhodnout, jestli strana, která po propadu v zářijových volbách chtěla odejít do opozice, zahájí jednání o konkrétní podobě koaliční smlouvy.

Když by na takové smlouvě byla shoda, musely by ji potvrdit stranické sjezdy CDU a CSU a také vnitrostranické referendum SPD. To může trvat dva až tři týdny, a proto se nejčastěji mluví o tom, že by vláda mohla vzniknout ve druhé polovině března. Jisté to ale není, protože řada sociálních demokratů má obavy z dopadů pokračování velké koalice na budoucnost jejich strany. Uvažují proto také o možnosti podporovat menšinovou vládu CDU/CSU. Takovou variantu ale zase odmítá Merkelová.

Vláda ve spolkové republice ještě nikdy nevznikala tak dlouho jako nyní. Současné komplikace jsou i důsledkem výrazných změn, kterých v podzimních volbách doznal Spolkový sněm. Poprvé v něm zasedla protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD) a vrátili se do něj svobodní demokraté (FDP). CDU/CSU a SPD naproti tomu výrazně oslabily a dosáhly historicky špatných výsledků. Realisticky lze vytvořit jen dvě většinové vlády - velkou koalici, nebo vládu CDU/CSU, FDP a Zelených. Jednání o druhé možnosti ale v listopadu zkrachovala.