Němečtí zpravodajci varují: Severokorejské rakety by mohly doletět i do střední Evropy

Severokorejské rakety mohou být nyní vybaveny jadernými hlavicemi a zasáhnout by mohly i Německo a střední Evropu. Německým poslancům to za zavřenými dveřmi řekl náměstek šéfa německé Spolkové zpravodajské služby Ole Diehl, napsal německý list Bild am Sonntag. Tajné složky podle agentury Reuters zprávu zatím nekomentovaly.