Neštěstí v brazilském dole je ekologický zločin. Trpět budou lidé i příroda na celém světě

Protržení odpadní nádrže v dole v jihovýchodní Brazílii v blízkosti města Brumadinho, k níž došlo v pátek a kvůli které se stále pohřešuje více než 250 lidí, je ekologický zločin a jeho fatální následky odnese životní prostředí a stovky tisíc lidí žijících v oblasti. Varování přišlo od brazilské odnože Greenpeace, která připomněla, že podobné neštěstí se ve státě Minas Gerais stalo už před třemi lety. Tehdy toxický kal z protržených odpadních nádrží zabil život v řece Doce, zasáhl přilehlé oblasti a doputoval až do Atlantiku. Vědci se domnívají, že tehdejší katastrofa může i za rapidní nárůst onemocnění horečkou dengue, kterou roznášejí komáři a proti které zatím neexistují žádné očkovací látky.

„Případy jako tyto nejsou nehody, ale jde o ekologické zločiny,“ píše se v prohlášení Greenpeace Brazil. Organizace reagovala na neštěstí, které se odehrálo v pátek nedaleko města Brumadinho v jednom z brazilských federálních států Minas Gerais na jihovýchodě země. Jde o druhý nejlidnatější stát v zemi, který svou ekonomiku opírá o zemědělství a který je významným zdrojem minerálů.

Právě v jednom z dolu na těžbu železné rudy došlo v pátek k neštěstí, když se protrhla odpadní nádrž, z níž se okamžitě začala vylévat voda. Prakticky okamžitě smetla centrálu těžební společnosti Vale, která v oblasti vlastní téměř všechny doly. V tu dobu probíhala obědová pauza a na místě se shromáždily desítky lidí. Následně se bahno a kal valil dál a bral s sebou vše, co mu stálo v cestě. Podle posledních zpráv se v tuto chvíli pohřešuje už více než 250 lidí a v drtivé většině případů jde právě o zaměstnance či spolupracovníky dolů. Katastrofa si vyžádala i lidské životy, brazilská média uvádějí 37 mrtvých.

Čísla navíc budou s největší pravděpodobností stoupat. Místní média píší, že záchranáři museli dnes ráno (místního času) přerušit veškeré akce v dole na železnou rudu, protože se zvýšilo riziko, že dojde k protržení dalších odpadních nádrží, které se nacházejí v okolí. „Kolem 5:30 (místního času) se rozezněly sirény varující před rizikem protržení další nádrže. Vodu z ní už od včerejška odčerpáváme,“ uvedl velitel hasičů Pedro Aihara.

Těžební společnosti se brání zodpovědnosti

Příčina, proč k neštěstí v dole na železnou rudu před několika dny došlo, zatím není jasná. Nádrž fungovala od roku 1976 a jak uvádějí brazilská média, měla být postupně vyřazována z provozu. Nadnárodní těžební společnost Vale už v pátek uvedla, že dodržela všechny předpisy a má v rukou dokumenty z loňského září, které ukazují, že je nádrž je stabilní.

Podle vedení firmy navíc v dole proběhla 10. ledna kontrola, která neodhalila žádné riziko. Šéf společnosti Vale se včera za neštěstí omluvil, ale nepřijal za něj zodpovědnost. „Omlouvám se společnosti, omlouvám se vám, omlouvám se všem za to, co se stalo,“ uvedl Fabio Schvartsman. „Nevím, kdo je za to zodpovědný,“ dodal.

Vláda prezidenta Jaira Bolsonara už pozastavila činnost společnosti a ministerstvo životního prostředí jí udělilo dvě pokuty. Soud dále zablokoval její účty s celkem šesti miliardami reálů (asi 35,6 miliardy korun), které se mají případně použít na případné odškodnění a náhradu škod.

Avšak na to, že vše není v úplném pořádku, údajně upozorňovala řada lidí už v minulosti, a to včetně těch, co nesou zodpovědnost za kontrolu. BBC Brasil v této souvislosti píše, že poslední varování přišlo dokonce v prosinci loňského roku, ale nikdo ho nezohlednil.

Riziko, že dojde k podobné katastrofě a zalití přilehlých oblastí toxickým bahnem a kalem, je údajně vysoké i v případě dalších přibližně tří stovek objektů v Minas Gerais.

Jde o ekologickou katastrofu s globálními dopady

Neštěstí u Bromadinha se ke všemu odehrálo jen tři roky od jiné, ale podobné katastrofy, k níž došlo u města Mariana také v brazilském státě Minas Gerais. V listopadu roku 2015 se tu protrhla odpadní nádrž na železnou rudu (mimochodem opět vlastněná společností Vale) a voda s toxickým bahnem, které obsahovalo mimo jiné rtuť a arsen, se dostala do řeky Doce. Spolu s ní pak putovalo více než 500 km, aby se dostalo až do Atlantického oceánu na východě země.

Ekologové tehdy mluvili o největší katastrofě v dějinách Brazílie, protože kromě života v řece, který zabila, zcela zničila lesnaté území o rozloze přibližně 900 hektarů v jejím okolí. Za oběť ji padlo 19 lidských životů, a dále několik druhů organismů v řece, které znečištění vody zcela vyhubilo. Experti se dodnes obávají o populace delfínů, velryb a dalších mořských živočichů, které žijí u pobřeží Brazílie.

Kromě toho ekologická katastrofa u města Mariana byla podle vědců pravděpodobnou příčinou rychlého nárůstu výskytu onemocnění horečkou dengue, proti které stále neexistují očkovací látky. Nemoc přenáší komáři, kteří se kvůli záplavám obrovského území kolem řeky Doce přemnožili.

Žlutá zimnice, která se u člověka projevuje vysokými horečkami se silnými bolestmi a krvácením a může zapříčinit i jeho smrt, v průběhu dalších měsíců zasáhla podle vědců také opice žijící v oblasti (dokonce i v sousedním státě Sao Paulo). I ty mohou být zdrojem nákazy pro člověka, pokud se s nimi dostane do styku. „Náhlé změny v jejich přirozeném prostředí se mohou projevit na zdraví zvířat, včetně opic. Spolu se stresem, který vyvolala ekologická katastrofa, a nedostatek potravy vede k tomu, že tato zvířata jsou náchylnější k onemocnění, a to i žlutou zimnicí,“ uvedla bioložka Márcia Chame pro deník O Estado de S. Paulo.