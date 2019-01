Netanjahu v úzkých. Z bývalého armádního šéfa roste obávaná volební konkurence

Bývalý náčelník generálního štábu izraelské armády Benny Ganc má v dubnových parlamentních volbách šanci porazit stranu současného dlouholetého premiéra Benjamina Netanjahua, pokud uzavře další aliance. Po zveřejnění nových průzkumů veřejného mínění to napsal deník The Times of Israel. Z průzkumů totiž vyplývá, že Ganc dál snižuje náskok Netanjahuovy strany Likud.

Izraelská média zveřejnila několik průzkumů provedených poté, co Ganc v úterý zahájil předvolební kampaň a oznámil společnou kandidátku své strany Nezlomný Izrael se stranou Telem exministra obrany Mošeho Jaalona. Pokud by se volby konaly teď, získaly by podle průzkumu izraelské televize Hadašot tyto dvě strany ve 120členném parlamentu společně 21 křesel, jen o devět méně než Netanjahuova strana Likud. Třetí místo by obsadila s 11 poslanci strana Ješ Atid exministra financí Jaira Lapida.

Na otázku, koho by si přáli za premiéra, se v témže průzkumu vyslovilo 36 procent pro Netanjahu a 35 procent pro Gance.

Také podle průzkumu zpravodajského serveru Walla si Ganc po úterním zahájením kampaně polepšil a spolu se stranou Telem by v parlamentu získal 19 míst; Likudu dává tento průzkum 29 křesel. Třetí skončila i v tomto průzkumu strana Ješ Atid, která by v Knesetu obsadila 12 míst. Parlamentní volby se budou v Izraeli konat 9. dubna.

Devětašedesátiletý Netanjahu stojí v čele izraelské vlády od března 2009, premiérem byl také tři roky od roku 1996, kdy se stal ve svých 46 letech nejmladším premiérem v historii Izraele. Policie Netanjahua vyšetřuje v několika korupčních kauzách a v prosinci doporučila, aby byl obviněn. Premiér popírá, že by se dopustil něčeho nezákonného, a prokurátor dosud nerozhodl, zda Netanjahua obviní.