Neudělejte stejnou chybu. Musíte mít plán, radí Čechům odpůrce brexitu

Debata o možnosti celostátního referenda o členství v Evropské unii nabírá v Česku na síle v souvislosti se schvalováním příslušného zákona. Své zkušenosti s názorem lidu už má britská Konzervativní strana, jejíž velká část volala po setrvání Spojeného království v EU, teď ale musí hájit zájmy země při „handrkování“ o vystoupení. Jaký pocit je sloužit lidu navzdory vlastnímu přesvědčení? Jaká událost referendum rozhodla a co by poradil Čechům? V rozhovoru pro Blesk Zprávy odpovídal ve Štrasburku europoslanec konzervativců Daniel Dalton.

Jaký je to pocit být zastáncem setrvání, a obhajovat už dva roky brexit?

Ano, byl jsem pro setrvání, ale proběhlo referendum. Teď je na všech získat co možná nejlepší dohodu pro naši zemi. Byl jsem přesvědčen, že by pro nás bylo lepší zůstat v EU, ale to už teď není mezi možnostmi.

Není to pro vás osobně schizofrenní situace?

Nó, ne úplně. Protože referendum všechno změnilo. Děláme zkrátka to, co Britové chtěli v rámci postupu vpřed. Nemyslím, že to je schizofrenní. Situace se změnila.

Je nějaké krátké časové období, nebo událost, která vše změnila? Před několika lety se zdálo nemyslitelné, že by některá ze zemí Evropskou unii skutečně opustila…

V Británii to byl dlouhodobý proces. Pokud by to ve Spojeném království měla být jedna událost, tak to byla Maastrichtská smlouva v roce 1992. Ta změnila pro Brity všechno. Do tohoto bodu byla Británie většinově proevropská, ale Maastrichtská dohoda přinesla ERM (mechanismus směnných kurzů, pozn. red.) nebo časem euro. Byl to postupný proces, který se vyvinul v brexit. Takže v Británii byla vždy ta možnost, že odejdeme. Přestože z pohledu většiny evropský zemí se to zdálo nemožné.

