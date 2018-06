Newyorská prokurátorka zažalovala Trumpa i s rodinou. Porušují podle ní setrvale zákony

Podle prokurátorky Barbary Underwoodové se Trumpova nadace navzdory své povaze nelegálně angažovala v dění před prezidentskými volbami v USA s cílem ovlivnit je.

Prokurátorka konstatuje, že Trump nezákonně instruoval svoji nadaci k podpoře jeho prezidentské kampaně a využíval tak nelegálně její pověst i peníze pro vlastní politický prospěch. Dokládat to mají mimo jiné statisícové platby, které nadace vynakládala na urovnání sporů ohledně Trumpových nemovitostí.

Podle BBC má nezákonný postup dokládat také nákup malby znázorňující Donalda Trumpa pro jeden z jeho golfových klubů. Tato transakce je popisována jako příklad jedné z minimálně pěti plateb, kdy měly být porušeny daňové zákony a kdy nadace překročila normy pro neziskové spolky.

Trump se nařčení brání na twitteru, kde vinu dává demokratům z New Yorku, kteří podle něj dělají vše, aby ho pošpinili. Argumentuje údajným finančním přínosem jeho nadace pro charitu a konstatuje, že nehodlá soudní při vzdát.

The sleazy New York Democrats, and their now disgraced (and run out of town) A.G. Eric Schneiderman, are doing everything they can to sue me on a foundation that took in $18,800,000 and gave out to charity more money than it took in, $19,200,000. I won’t settle this case!...