Nezkažený komik Zelenskyj, nebo Porošenkovy váznoucí reformy? Ukrajince čeká těžká volba | info.cz

Jistotu má v tomhle případě představovat stávající prezident Petro Porošenko, který v úvodním kole voleb skončil druhý. Ale s citelným odstupem, protože už se politikou ušpinil a jeho reformní sliby už na řadu Ukrajinců zdá se nefungují. Na druhou stranu jako vždy platí, že kampaň před druhým kolem začíná znovu od nuly.

41letý Zelenskyj si už teď může připsat jedno prvenství. Od vzniku nezávislé Ukrajiny v roce 1991 se žádný nováček bez předchozích zkušeností takhle daleko v tamní politice nedostal. Zelenskyj tvrdí, že chce ukázat „lidskou tvář v politice“ a sám přiznává, že je nezkušený. S novináři před vyhlášením výsledků prvního kola hrál stolní tenis, místo klasických mítinků pořádá zábavná vystoupení. Zároveň tvrdí, že udělá spoustu potřebných reforem, pomůže všem a hlavně bude bojovat proti korupci, což je na Ukrajině stálice.

Jeho politický styl i kampaň je směsí amerického šoumenství a snahy ukázat ukrajinský „zdravý rozum“. Svoji roli v seriálu Sluha národa se snaží přetavit v politickou realitu, vybudovat si pověst neohroženého bojovníka proti starým pořádkům.

Těmi je myšlený jeho oponent, prezident Petro Porošenko. Zelenskyj v tom má samozřejmě do určité míry pravdu – Porošenko je oligarcha se značným majetkem, který je v ukrajinské politice už déle než dvě desetiletí. A jeho reformy váznou. Ukrajina se ekonomicky teprve vrací či podle jiných čísel právě vrátila na úroveň roku 2014, tedy před začátek konfliktu na východě země, kde své mocenské zájmy projevuje Rusko. Navíc Porošenko sám je mimo jiné obviňován z toho, že jeho podniky těžily z prodeje vojenské techniky.

Mohlo by se to zdát jako předem rozhodnutý duel, ale vychvalovaná nezkušenost Zelenského je zároveň jeho slabostí. I když se vyhýbá diskusím a projevům spatra, z jeho soukromých setkání například s diplomaty pronikly na veřejnost zprávy, že se přes svůj chytře vytvořený program v politice nevyzná. A nejen v politice, ale fakticky nezná situaci na Ukrajině, neví, jak funguje vláda, ekonomika, úřady, takže těžko něco změní. Mnoho lidí dokonce stále pochybuje – a tyto pochybnosti zvyšují kolující fámy –, že myslí svoji kandidaturu vůbec vážně. To je pochopitelně extrém, ale ani takové hlasy nelze přehlížet.

Porošenko může v tomto světle těžit ze své osobnosti seriozního a zkušeného prezidenta, i když se s ním pojí i negativa zmíněná výše. Ať už je totiž jakkoliv představitelem „starého řádu“, byl „válečným prezidentem“ a část reforem konec konců na Ukrajině prosadil.

Druhou Zelenského slabostí je jeho spojení s oligarchou Ihorem Kolomojským, což ničí jeho obraz bojovníka proti korupci a oligarchům. Kolomojskij, vlastník populárního televizního kanálu 1 + 1 a spousty další společností – od médií, přes aerolinie, výrobce trubek a metalurgické a finanční společnosti – podporuje Zelenského i finančně.

Kolomojskij přitom rozhodně není brán jako „pan čistý“. Své bohatství získal v průběhu nepřehledné privatizace, údajně pak nátlakem získával cizí firmy a je namočen do spousty skandálů. Nemá rád současného prezidenta Porošenka a nemůže mu zapomenout, že ho odvolal z pozice gubernátora a překazil bankovní byznys. Kolomojskij prohlásil, že by prezidentem měl být „kdokoliv jiný, jen ne Porošenko“.

Otázkou je taky chování voličů třetí Julie Tymošenkové a dalších kandidátů. Tymošenková sice Porošenka po prvním kole kritizovala a mluvila o podvodu a volební frašce. K soudu ale výsledky dávat nechce a ani nehodlá jednoho z dvojice zbylých kandidátů podpořit. Na prezidentskou funci podle ní ani jeden zkrátka nemá. Porošenko a Zelenskyj teď musejí do 21. dubna přesvědčit voliče o opaku, přičemž lze čekat tvrdou kampaň a těsné výsledky.