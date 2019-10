„Nic nebude jako dřív.“ Brexit tvrdě dopadne na Gibraltar, tisíce lidí se bojí o práci i zásoby | info.cz

Brexit bez dohody není černou můrou jenom pro úředníky v Londýně a v Bruselu. Důsledků, které by mohlo přinést omezení volného pohybu lidí a zboží, se obávají i příhraniční pracovníci ve Španělsku, kteří každý den dojíždějí za zaměstnáním do britského zámořského území Gibraltaru. Pro ně by měl takzvaný divoký brexit likvidační následky.

„Nekontrolovaný brexit by změnil naprosto všechno,“ říká pro deník Financial Times uklízečka Andrea, která do bohatšího britského území každé ráno dojíždí za prací. Zatímco dnes do „Gibu“ projíždí jen na mávnutí ruky postávajícího policisty, v případě brexitu, tím spíše toho neřízeného, by ji čekaly mnohahodinové fronty na jediném hraničním přechodu. Alternativa v podobě jiného zaměstnání mimo britské území také není příliš přitažlivá. Zatímco ve Španělsku je míra nezaměstnanosti okolo 14 procent – a v příhraničním městě La Línea je bez práce dokonce každý třetí – v Gibraltaru je oficiálně bez zaměstnání jen 33 lidí.

Andrea je jednou ze zhruba patnácti tisíc lidí, kteří do Gibraltaru každý den vycestují do zaměstnání. Nejvíce jde o dělníky, uklízečky, případně o úředníky loterijních společností, které právě do Gibraltaru ochotně umístili svá sídla kvůli nižšímu daňovému zatížení. Ti všichni nyní řeší podobné dilema jako Irové, kterých za prací do Severního Irska vycestuje denně na 30 tisíc. Jenže zatímco oni mají k dispozici 500 kilometrů dlouhou hranici a přibližně 200 přechodů, o pár set kilometrů jižněji je situace značně odlišná.

Mezi Gibraltarem a Španělskem je pouze jediný hraniční přechod, kterým denně projde včetně turistů téměř 30 tisíc lidí. V případě brexitu tento přechod bude podle očekávání odborníků beznadějně ucpaný. Odhady zdržení se pohybují od dvou do pěti hodin. „Takové zdržení na hranicích každý den si neumím představit,“ vysvětluje pro Financial Times Emily Watkinsová, matka samoživitelka, která si bydlení v dražším Gibraltaru nemůže dovolit, a proto každý den dojíždí do práce.

Zřejmě i proto byl Gibraltar v roce 2016 regionem, kde britské Ne Evropské unii znělo v referendu nejslaběji. Pro setrvání s evropským blokem se tu vyslovilo 96 procent lidí, proti byla jen čtyři procenta.