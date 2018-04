Nikulin před soudem: Ruský hacker si v USA vyslechne verdikt o vazbě. Trvá na své nevině

Třicetiletý Rus má vyslechnout verdikt soudkyně Elizabeth Laporteové o vazbě a soud by měl rovněž rozhodnout o přidělení obhájce. Slyšení před severokalifornským federálním soudem je naplánováno na 18:30 SELČ.

Nikulin se před soudem v San Francisku poprvé objevil minulý týden v pátek, krátce po deportaci z Česka. Prohlásil, že se cítí nevinen.

Pokud bude odsouzen, hrozí Nikulinovi víc než 30 let vězení a pokuta přesahují jeden milion dolarů (20,6 milionu Kč). Podle zveřejněného obvinění se Nikulin dopustil průniku do počítačového systému, poškození chráněného počítače, krádeže identity a obchodování s prostředky pro neoprávněný přístup do počítačových systémů.