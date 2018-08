Norský ministr odjel potají do Íránu s telefonem s citlivými údaji, nyní rezignoval

Norský ministr pro rybolov Per Sandberg dnes rezignoval kvůli porušení protokolu při své soukromé cestě do Íránu. Oznámila to agentura Reuters. Jeho nástupcem bude podle úřadu premiérky Harald Tom Nesvik, který je stejně jako Sandberg politik ze Strany pokroku.

Sandbergova cesta do Íránu, kdy ministr nedal svým kolegům o sobě vědět a vzal si s sebou služební mobil, vyvolává v Norsku debatu již delší dobu. Premiérka Erna Solbergová to hodnotí jako porušení vládních pravidel o cestách do zahraničí.

Nechala však bez komentáře zprávy norských médií, podle nichž předsedkyně vlády věděla od května o Sandbergově vztahu se ženou íránského původu Baharehou Letnesovou. „Nebudu se vyjadřovat o jednotlivcích na základě spekulací a článků v médiích,“ citoval premiérku server Norway Today.

O osmapadesátiletém Sandbergovi se hovoří v souvislosti s jeho červencovou cestou do Íránu, kam se vydal s přítelkyní a nedodržel přitom bezpečnostní pravidla. Letnesové je 28 let, narodila se v Íránu a povolení k pobytu v Norsku získala před deseti lety. Sandberg neinformoval o cestě s předstihem ani svůj úřad, ani úřad premiérky. Měl s sebou pracovní telefon s citlivými informacemi.

Ministr se navíc v Íránu zúčastnil oslav revoluce, aniž to předem konzultoval s premiérkou, tvrdí norská média. Ministrova dcera Charlotte v televizi řekla, že její otec premiérku neinformoval, protože chtěl zabránit tomu, aby se o cestě dověděla jeho manželka, s níž už nežije. Line Miriam Sandbergová je státní tajemnicí na ministerstvu zdravotnictví.

Premiérka řekla, že Sandbergovi nařídila odevzdat telefon policii. Solbergová stojí v čele menšinové vlády, v níž je kromě její Konzervativní strana Höyre také pravicově populistická Strana pokroku a Liberální strana Venstre. Po zveřejnění informací o Sandbergově cestě vláda v průzkumech ztrácí oblibu.

Opozice k případu zformulovala sedm otázek, na něž má premiérka odpovědět. Patří k nim například dotaz na to, co mohlo ze Sandbergova telefonu uniknout a zda premiérka ministrovi stále důvěřuje. Podle televize Sandberg odmítl několik nabídek policie k rozhovoru o cestách do vysoce rizikových zemí jako Rusko nebo Čína. Sandberg ale řekl, že tato informace je lež.