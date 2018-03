Nosorožec Sudán byl klidný a neuvěřitelně hodný, vzpomíná ošetřovatel na posledního samce na světě

Poslední žijící samec vzácného nosorožce severního bílého, který byl v pondělí v rezervaci Ol Pejeta v Keni kvůli zhoršení zdravotního stavu utracen, byl až nezvykle přívětivý k lidem. Uvedl to ošetřovatel nosorožců královédvorské ZOO Jan Žďárek.

„Samec Sudán byl výjimečné zvíře, které bylo neuvěřitelně hodné na své ošetřovatele. Nikdy jsem se já ani ostatní ošetřovatelé nesetkali byť jen s náznakem agrese vůči nám. Pokaždé se s ním dalo dohodnout, poslouchal nás," vzpomíná Žďárek. Proto nebyl problém ho ošetřovat. "Dali se s ním dělat neuvěřitelné věci, jako třeba odebírat krev. Dali se mu přímo ošetřovat kopyta. Nebyl ani moc lekavý. Na přítomnost ošetřovatele reagoval dobře. Byl naprosto klidný, neagresivní," řekl Žďárek.

Jinak se ale choval k samicím. "Občas k nim byl útočný. Přesto byl v naší zoologické zahradě nejúspěšnějším samcem svého druhu, narodili se po něm tři mláďata, samice Nabiré (uhynula ve Dvoře Králové v červenci 2015), samice Nájin a pak ještě jedna, která se ale narodila předčasně a mrtvá," řekl ošetřovatel.

Sudán prožil v západním křídle pavilonu takzvaného nového nosorožince se sedmi boxy v areálu dvorské zoo několik let. "Stavba nosorožince byla dokončena v roce 1989 za účelem rozmnožení zejména severních bílých nosorožců. Samci byli vždy v krajních boxech, kde se střídali. Jeden z nich byl i Sudán. Šlo o to, že byly z každé strany samic. Ty se mohly volně pohybovat v propojených boxech a s oběma samci umístěnými po stranách se kontaktovat," vzpomíná Žďárek.

Poslední žijící samec nosorožce severního bílého Sudán měl v posledních měsících už velké zdravotní problémy. V pravé zadní noze měl infekci, která souvisela s jeho vysokým věkem. Patřil Zoo Dvůr Králové nad Labem a od roku 2009 žil v rezervaci Ol Pejeta v Keni. "Odhadovaný rok narození Sudána je 1973. Nad 45 let věku mnoho nosorožců nežije. Není to ale úplně rekord, dožívají se i přes 50 let," řekl Žďárek.

V Keni ještě žijí dvě samice, které také patří dvorské zoo. Jiní nosorožci severní bílí, označovaní též jako tuponosí severní, v zajetí nežijí. Ve volné přírodě je druh považován za vyhynulý. "Sudán pro mě navždy zůstane jedním z mých nejoblíbenějších zvířat. Strávili jsme spolu část života," dodal Žďárek.