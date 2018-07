Nová fakta o loňském teroru v Manchesteru: Teroristu si Britové z Libye sami dovezli na armádní lodi

Abedimu bylo 19 let, když jej z rozbouřené Libye zachránilo britské námořnictvo. Spolu se svým mladším bratrem Hašimem a další stovkou občanů Spojeného království odjel v srpnu 2014 z Tripolisu na lodi HMS Enterprise.

I Abedi měl tehdy britské občanství. Narodil se v Manchesteru libyjské rodině, která do Británie utekla před režimem Muammara Kaddáfího. Rodiče mladíka se ale na sever Afriky během revoluce vrátili a on je jezdil navštěvovat. Právě během jedné z takových návštěv se ocitl na britské lodi, která evakuované převezla na Maltu, odkud následně pokračovali letadlem do Británie.

„V průběhu zhoršující se situace v Libyi v roce 2014 jsme se rozhodli asistovat při evakuaci britských občanů a jejich rodin ze země,“ potvrdil dle listu The Independent vládní mluvčí. Přestože Abediho odjezd do Libye sledovaly tajné služby, při návratu ho za riziko nepovažovaly.

Pozorování jeho aktivit a konexí neukázalo žádné nesrovnalosti a bylo uzavřeno měsíc před jeho přepravou zpět do Británie. Přestože už několik let před útokem existovaly náznaky podezřelých vazeb útočníka, tajné služby je odložily jako nepodložené. Za tři roky pak zachráněný Abedi začal vraždit.

Za cíl si vybral víceúčelovou halu v Manchesteru, kde se 22. května 2017 konal koncert americké zpěvačky Ariany Grande. Abedi na místě odpálil podomácku vyrobenou bombu s hřebíky a šrouby, která zabila celkem 23 lidí včetně jeho samotného. Většinu z obětí představovaly děti a jejich rodiče, kteří na ně po koncertu čekali před halou.

K útoku se přihlásil samozvaný Islámský stát. Abedi se od roku 2015 hlásil k radikálnímu islámu a bombu údajně vyrobil podle návodu na YouTube. Po útoku byl zadržen jeho bratr Hašim, který se měl údajně na plánování útoku podílet. Nyní se nachází v libyjské věznici a britská vláda se pokouší o jeho vydání. V souvislosti s masakrem dodnes nebyl nikdo odsouzen.