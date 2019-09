Nová italská vláda a Salviniho dědictví: Co čeká migranty a zopakují se spory o „kvóty“? | info.cz

Přísná imigrační politika, uzavírání přístavů a boj s pracovníky humanitárních organizací, které operují ve Středomoří. Tak vypadal italský přístup k migraci za ministra vnitra Mattea Salviniho, kterému se v srpnu podařilo prosadit zákon, na jehož základě je možné pokutovat kapitány lodí s migranty až do výše jednoho milionu eur. Teď je ovšem u kormidla nová vláda a od odbornice na migraci Lamorgeseové lze očekávat mírnější postoj. Zcela zásadní obrat ale nečekejme.

Jak upozorňuje odborník z Německého historického institutu v Římě Lutz Klinkhammer, zatím není zcela jasné, zda se přístup lodí do italských přístavů za nové ministryně znovu uvolní. Jedno je ale jasné – zatímco pro Salviniho je odpor k migraci jedním z hlavních témat politické kampaně, Luciana Lamorgeseová zvolí konstruktivnější cestu. „Dokážu si představit, že Itálie přestane kriminalizovat námořní záchranné mise, to ale neznamená, že se přístavy otevřou,“ říká pro server Deutsche Welle.

Nicola Zingaretti – lídr italské Demokratické strany, která po krachu předchozí vlády vytvořila s Hnutím pěti hvězd novou koalici – má ale jasno. Plavidlo Ocean Viking neziskové organizace Lékaři bez hranic, které má aktuálně na palubě přes 80 migrantů a míří k evropským břehům, by měla Itálie přijmout. „Ta loď musí vstoupit – žádné pokud nebo ale,“ řekl včera italským médiím.

Samotná Lamorgeseová svoji koncepci migrační politiky zatím blíže nekomentovala. V Bruselu v souvislosti s jejím nástupem převládá pozitivní hodnocení, naopak s obavami ji přijímá Matteo Salvini, který ji varoval, aby přístavy znovu migrantům znovu neotevírala. Podle průzkumu zveřejněného v deníku Corriere della Sera tvrdý postup Salviniho Ligy proti přistěhovalcům včetně uzavření přístavů humanitárním lodím většina italského obyvatelstva stále podporuje. To manévrovací prostor Lamorgeseové značně zužuje.

„Většina Italů je pro uzavírání přístavů, změna této politiky by proto ve skutečnosti mohla být pro pověst této vlády zničující,“ varuje do DW italský politolog Giovanni Orsina s tím, že nový kabinet složený z Hnutí pěti hvězd a Demokratické strany přistoupí spíš ke změně rétoriky, než praktické politiky. V opačném případě by se vláda mohla octnout v problémech, dodává.

Volání po solidaritě

To, že se priority Itálie v otázce migrace po nástupu nové vlády příliš nemění, dokládá včerejší schůzka staronového premiéra Giuseppeho Conteho s designovanou šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou v Bruselu. V centru unijních institucí se šéf italské vlády vyslovil pro to, co Řím prosazuje dlouhodobě – nastavit v Evropské unii spravedlivý systém přerozdělování běženců zachráněných ve Středomoří tak, aby břemeno neleželo jen na jižních státech.

Šance italské vlády najít mezi členskými zeměmi pro takovýto mechanismus (svého času známý jako tzv. migrační kvóty) podporu jsou však minimální a je si toho vědom i Conte Podle agentury Reuters proto navrhl pokuty pro země, které se k principu přerozdělování staví neochotně, což by opět mířilo i na Českou republiku. Jak se ale už několikrát ukázalo, podobné návrhy jsou na evropské politické scéně neprůchozí.

V pondělí Conte na půdě dolní komory italského parlamentu přišel s návrhem zřídit humanitární koridory do Evropy, kterými by unie předcházela krizovým situacím, kdy musí řešit příchod většího počtu migrantů ad hoc. „Jsme rádi, že to premiér Conte navrhl,“ říká koordinátor organizace Humanitarian Hope Paolo Naso a dodává, že to je jediná možná reakce na úmrtí migrantů ve Středomoří a násilí v Libyi.

Stejně jako Itálie volá po solidaritě unijních zemí v posledních dnech také Řecko, kam momentálně připlouvá stále větší počet lidí. Běženci se na řecké ostrovy v Egejském moři dostávají z Turecka, které minulý týden pohrozilo, že umožní milionům syrských uprchlíků odcestovat do Evropy. Nárůst počtu příchodů řecké úřady sledují už od května, v posledních týdnech se ale situace stále zhoršuje a lidskoprávní organizace varují, že se stává nesnesitelnou.

Podle Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) je situace kritická hlavně v pěti přijímacích střediscích, kde se tísní celkem 21 tisíc lidí. „Problém je velice naléhavý na Samosu, který hostí asi sedmkrát víc lidí, než je kapacita. Lesbos a Kos hostí asi čtyřnásobek jejich kapacity,“ varuje Stella Nanou, která pracuje v kanceláří UNHCR v Řecku.