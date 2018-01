Nové důkazy o kompromitujících materiálech na Trumpa. Je vydíratelný, tvrdí britský špion

„Christopher se obával toho, že jeho zjištění o Donaldu Trumpovi představují národní bezpečnostní hrozbu a řekl, že tyto informace musíme předat vládě,“ řekl během desetihodinové výpovědi před senátní komisí Simpson. „Tvrdil, že z informací, které má k dispozici se zdá, že země má bezpečnostní problém – že jeden z prezidentských kandidátů je vydíraný,“ dodal.

Steelovy informace jsou podle mnohých klíčové pro objasnění případného ruského vměšování do předloňských prezidentských voleb v USA. Jeho 35stránkoá zpráva, kterou před rokem zveřejnil server BuzzFeed, obsahuje údajné důkazy o stycích Trumpa s Ruskem, včetně snahy Kremlu budoucího prezidenta zkompromitovat. Ruská tajná služba má podle jeho poznatků důkazy o sexuálních dobrodružstvích Trumpa v moskevském hotelu a o tajných schůzkách jeho spolupracovníků s ruskými činiteli.

Zakázku společnosti Fusion GPS na zpracování prověrky, která měla Trumpa lépe připravit na možné útoky jeho politických oponentů, původně dala konzervativní společnost The Washington Free Beacon. Ta nicméně financování vzniku zprávy na jaře 2016 zastavila, a od té doby vznik zprávy finančně podporovala prostřednictvím své právní firmy kampaň Hillary Clintonové.

Ačkoliv Trump Steelovu zprávu smetl ze stolu s tím, že je kompletně vymyšlená a politicky motivovaná, FBI se jí vážně zabývala. Dle Simpsona totiž měla vlastní zdroj informací, který fakta ve zprávě potvrzoval, a který byl přímo z Trumpova okolí.

WOW, @foxandfrlends “Dossier is bogus. Clinton Campaign, DNC funded Dossier. FBI CANNOT (after all of this time) VERIFY CLAIMS IN DOSSIER OF RUSSIA/TRUMP COLLUSION. FBI TAINTED.” And they used this Crooked Hillary pile of garbage as the basis for going after the Trump Campaign!