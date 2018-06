Nové porcování Sýrie: Jak se dohodnout Turci s Američany? A zradí Západ opět Kurdy?

Plán na nové dělení severní Sýrie mají už dnes ve Washingtonu posvětit ministři zahraničí USA a Turecka. Co dohoda znamená pro obyvatele Manbídže? A pro Kurdy? Nabízíme odpovědi na klíčové otázky.

O co přesně se v plánu jedná?

O mocenské dělení Sýrie. Plán řeší co nejklidnější předání okresu Manbídž z rukou Kurdy ovládané a Američany podporované koalice do pravomoci místní samosprávy, která ale bude pod značným vlivem Turecka.

Manbídž nyní drží Syrské demokratické síly podporované Američany. Klíčovou součástí těchto sil jsou kurdské Lidové obranné jednotky (YPG), které Turecko považuje za teroristickou organizaci. Cílem Ankary je dostat jednotky YPG co nejdále od své jižní hranice, alespoň za řeku Eufrat.

Plán dohodli vyjednavači Turecka a USA, dvou členských zemí NATO, aby se při dělení moci nad územím severní Sýrie vyvarovali násilí.

Jak má předání probíhat?

Ve třech fázích. Během prvních třiceti dní mají Manbídž opustit milice YPG. Za dalších patnáct dní nad okresem zřejmě převezmou dohled američtí a turečtí vojáci, kteří v mezidobí zajistí, aby vzniklé vakuum nevyužili radikální islamisté a území opět neobsadili (v letech 2014 až 2016 městu vládl Islámský stát).

Po dvou měsících má oblast získat vlastní samosprávu odrážející etnické poměry regionu. Jeho bezpečnost budou garantovat zřejmě především Turci a není zcela jasné, zda, či spíše jak rychle odsud Američané odejdou.

Oblast – stejně jako celou předválečnou Sýrii – si nárokuje režim Bašára Asada, kterého vojensky, politicky i ekonomicky podporují Rusko a Írán.

Kdo žije v Manbídži a co si tamní obyvatelé přejí?

Složení obyvatel okresu je pestré, většinu ale tvoří Arabové (Turci tvrdí, že až z 90 procent). Podle spolupracovníků listu The New York Times dávají místní přednost tomu, aby se zde vlády opět ujal prezident Bašár Asad, a to z etnických důvodů. Jiným nevadí, že přijdou Turci se svými lokálními arabskými spojenci.

Sekulární Syrské demokratické síly, ve kterých bojují i ženy a jež region řídí teď, prý konzervativním obyvatelům Manbídže příliš scházet nebudou.

Jak na plán reagují syrští Kurdové?

Ostražitě. Při dobývání oblasti z rukou Islámského státu nesly hlavní tíhu bojů právě jednotky YPG. Záleží ale na tom, co bude ze smlouvy vyplývat pro ostatní území držená Kurdy. „Stále existuje reálná možnost, že USA uzavřou s Ankarou takovou dohodu, která umožní (tureckému prezidentovi Recepu Tayyipovi) Erdoganovi zachovat tvář. A ve které se Turecko zároveň zaváže, že nenapadne dvě třetiny severní Sýrie východně od Eufratu, které nyní kontroluje YPG,“ shrnuje kurdské naděje analýza mediálního domu Rudaw.

Zastaví tato dohoda Turky na Eufratu?

Prezident Erdogan už letos dobyl kurdskou enklávu Afrín na severozápadě Sýrie. A útokem na zbylá kurdská území východně od Eufratu vyhrožuje jaksi rutinně. Na druhou stranu, východně od Eufratu leží kurdská sídla, odkud milice YPG nemají kam ustoupit a kde lze proto očekávat jejich dramaticky větší odpor.

Odejdou Američané ze Sýrie zcela?

Prezident USA Donald Trump vyhlásil, že chce ze Sýrie všechny vojáky stáhnout, má ale zřejmě opozici jak v administrativě, tak armádě. Za další setrvání amerických vojáků v zemi lobovali i někteří evropští lídři, v první řadě o ni ale stojí Kurdové, jejichž vztah k Asadovi a zahraničním mocnostem operujícím v Sýrii není zcela dořešen.

Pokud se Turecko smíří s tím, že jeho moc v Sýrii sahá jen k Eufratu, mohly by Spojené státy považovat severovýchodní část země za sféru svého vlivu.

Odchod Američanů ze Sýrie si naopak přeje nejen Rusko a jeho politický vazal Bašár Asad, ale v zásadě i Turecko.