Novozélandská premiérka se po šesti týdnech mateřské vrátila do práce. O dceru se bude starat hlavně manžel

Šest týdnů po narození dcery se dnes novozélandská premiérka Jacinda Ardernová vrátila do práce a bude znovu plně vykonávat funkci předsedkyně vlády. Podle agentura AFP o tom informoval novozélandský úřad vlády. Ardernovou v uplynulých šesti týdnech zastupoval vicepremiér Winston Peters.

Osmatřicetiletá Ardernová se loni stala nejmladší předsedkyní vlády Nového Zélandu za posledních 150 let a je také první ženou v dějinách své země, která porodila v době, kdy zastávala premiérský úřad.

Nový Zéland jako první země poskytl ženám volební právo v roce 1893 a Ardernová je třetí ženou v premiérském křesle.§

O dceru Neve, která se narodila 21. června, se bude nyní starat převážně premiérčin partner, moderátor Clarke Gayford. Ardernová bude vládní agendu prozatím vyřizovat z domova v Aucklandu, v sobotu by s rodinou měla dorazit do hlavního města Wellingtonu. Premiérka už dříve vyloučila, že by její rodinná situace mohla jakkoli narušit chod úřadu.

Před novozélandskou premiérkou se ve funkci matkou stala pouze jediná předsedkyně vlády - Pákistánka Bénazír Bhuttová, která porodila v roce 1990.