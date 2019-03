Novozélandský terorista dal peníze rakouským identitářům. Vláda zvažuje jejich zákaz | info.cz

Krajně pravicové protiimigrační hnutí identitářů loni od vraha, který ve dvou mešitách v novozélandském městě Christchurch zastřelil v březnu pět desítek lidí, dostalo významný finanční dar. Muž organizaci věnoval částku 1500 eur (asi 40 tisíc korun). Šéf rakouských identitářů Martin Sellner dar potvrdil, odmítl ale existenci jakékoliv jiné vazby. Skupina je přesto v centru pozornosti rakouských úřadů a tamní vláda zvažuje, že ji zakáže.

Kurz: Pro extremismus není místo

Rakouský kancléř Sebastian Kurz řekl, že úřady nyní vyšetřují, zda je Rakouské identitářské hnutí (IBÖ) teroristickou organizací. „Náš postoj je jasný. V naší společnosti nemá místo žádná forma extremismu, ať už jde o radikální islamisty nebo pravicové fanatiky,“ citovala ho britská stanice BBC.

Třicetiletý Sellner, který je jednou z hlavních tváří identitářského hnutí v Evropě, na sociálních sítích oznámil, že mu policie prohledala byt a zabavila počítač. Poté, co obdržel nezvykle vysoký dar, prý jen odeslal formální poděkování.

Z neonacisty vlastencem

Sellner už v minulosti přiznal, že byl členem neonacistické organizace. To už je ale prý minulost a teď se cítí jako vlastenec a demokrat. Novozélandský střelec mu měl do telefonu říci, že obdivuje jeho práci – myslel tím anglicky namluvená videa na YouTube, v nichž Sellner varuje před údajným nebezpečím muslimské imigrace do Evropy a rozvíjí konspirační teorie o politicích, kteří podle něj chtějí bílé evropské křesťany nahradit jiným obyvatelstvem.

Novozélandský střelec navštívil Rakousko loni na přelomu listopadu a prosince. Z Christchurch do země přicestoval přes Maďarsko, z Rakouska pak zamířil do estonské metropole Tallinnu.

Vicepremiér Heinz-Christian Strache z krajně pravicové Svobodné strany Rakouska – koaličního partnera Kurzových lidovců – vyzval k objasnění možného napojení identitářů na novozélandské vraždy. Právě Strache přitom v minulosti sdílel na své facebookové stránce identitářská videa a o hnutí mluvil jako o „mladých aktivistech z nelevicové občanské společnosti“. Na středeční tiskové konferenci už ale na své někdejší sympatie zapomněl a od identitářů se distancoval.

Propojení s lepenovci

Panevropské hnutí identitářů vzniklo ve Francii pod názvem Génération Identitaire. V Rakousku pak manifest tamních identitářů napsal v roce 2013 student Markus Willinger.

Vloni na aktivity identitářů upozornila série reportáží televize al-Džazíra, která mapovala identitářskou scénu v severofrancouzském městě Lille. Reportáž natočená skrytou kamerou ukázala rasismus a antisemitismus členů tamní buňky, zároveň ale její úzkou provázanost s podobně nacionalistickým a xenofobním Národním sdružením Marine Le Penové.

„Charakter identitářů násilný není, propagují ale myšlenku, kterou někteří lidé násilí ospravedlňují,“ citoval list The New York Times Petera Neumanna, ředitele Mezinárodního centra pro studium radikalizace na londýnském King’s College. „To, co spojuje džihádisty s novou pravicí, je myšlenka, že boj nikdy neskončil,“ dodal s tím, že identitáři sice změnili formu svých sdělení, ta jsou ale v podstatě stejně rasistická jako v minulosti.