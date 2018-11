Nový Kongres ztíží život Putinovi. Ztratil svého zastánce, na stole jsou další sankce

Dvě desetiletí neodmyslitelně patřil k americkému Kongresu. Republikán Dan Rohrabacher do něj vstupoval v lednu 1989 jako úspěšný poradce končícího prezidenta Ronalda Reagana. Pomáhal mimo jiné s formulací doktríny, která přispěla k porážce Sovětského svazu ve studené válce. V lednu příštího roku Rohrabacher ve Sněmovně reprezentantů skončí. Odejde jako jeden z nejvěrnějších obhájců ruského prezidenta Vladimira Putina.

„V Rusku proběhly dramatické reformy, které moji kolegové neuznávají. Kostely jsou plné. Opoziční listy jsou každý den na stáncích. Lidé demonstrují v parcích. Máte značně odlišné Rusko, než jaké bylo za komunismu, ale máte mnoho lidí, kteří stále nemohou překonat to, že komunismus padl,“ obhajoval změnu svých postojů vůči Moskvě Rohrabacher v roce 2014. Zapomněl už ale dodat, že demonstranti často čelí represím a jejich shromáždění rozhání policie a několik opozičních novinářů za svoji práci zaplatilo životem.

Putin našel v Rohrabacherovi tak oddaného zastánce, že jej šéf republikánské sněmovní většiny Kevin McCarthy před dvěma lety na uzavřeném setkání vedení dolní komory při svém údajném vtipkování zahrnul mezi dva lidi, které ruský prezident podle něj platí. Tím druhým byl pozdější šéf Bílého domu Donald Trump. Rohrabacher omlouval anexi Krymu i válku v Gruzii. O Rusku mluvil jako o baště svobody slova.

Sankce chtějí všichni

Kalifornští voliči, které posledních dvacet let zastupoval, mu nyní vystavili stopku. Místo něj poslali do Sněmovny reprezentantů demokrata Harleyho Roudu. Ačkoli hlasování hnala spíše obecnější motivace zvolit umírněnějšího kandidáta než Rohrabacherovy proruské postoje, jeho pád symbolizuje, že nový Kongres bude k Putinovi ještě více nepřátelský než ten nynější.

Jestli je v obou komorách Kongresu nějaké téma, na němž se shodne většina demokratů i republikánů, je to tvrdý postup vůči Rusku, které stále čelí podezření z ovlivňování amerických voleb. Sankce prosadili zákonodárci i v předchozím období, kdy zámořské politice zcela dominovali republikáni. Demokratická sněmovna teď zřejmě ještě přitvrdí.

Je prakticky jasné, že projde zákon zavádějící sankce mající odradit Moskvu od dalších pokusů vměšovat se do voleb a brzdit její snahy na východě Ukrajiny. Podepsali se pod něj senátoři obou stran. Sankce se mají dotknout ruských energetických projektů, oligarchů a národních bank. „Je to pekelný sankční návrh,“ komentoval jej jeho navrhovatel Lindsey Graham, jenž by podle spekulací mohl v blízké budoucnosti zaujmout uvolněný post ministra spravedlnosti.

Pod dalším sankčním plánem jsou podepsáni senátoři Chris Van Hollen a Marco Rubio. I v tomto případě jde o návrh, který má velkou šanci uspět, jelikož jej podpořily obě strany. Van Hollen je demokrat, Rubio republikán. Podle nich by se měly sankce zavádět automaticky, pokud je nějaká cizí mocnost podezřelá ze zásahů do amerických voleb.

Demokraté začnou vyšetřovat

Podle zdrojů listu Foreign Policy se navíc dá očekávat, že demokratičtí zákonodárci znovu zkusí prosadit několik dalších návrhů trestajících Rusko a řadu vlivných Rusů za ovlivňování voleb. Na stole je také povinnost pro ministerstvo zahraničí informovat každé dva roky Kongres o vměšování zahraničních mocností do hlasování. Je také otázkou, co přinese série vyšetřování, kterou v demokraté hodlají v Kongresu spustit.

Ta se budou týkat především činnosti prezidenta Trumpa a jeho kontaktů s Rusy. „Zásadní poznatek z voleb je, že Američané jsou znechucení a unavení Trumpovou administrativou. Chtějí Kongres, který bude kontrolovat exekutivu,“ domnívá se stratég Demokratů Zac Petkanas, jenž radil s kampaní neúspěšné kandidátce z prezidentského klání Hillary Clintonové.

Demokraté chtějí také chránit zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera, jenž už rok a půl kauzu ovlivňování voleb šetří. A pod drobnohled by se mohl dostat i Rohrabacher. Odcházející kongresman by mohl vnést světlo například do setkání Trumpova týmu s ruskou právničkou Nataljí Veselnickou. Trumpův syn Donald junior, zeť a poradce Jared Kushner a tehdejší šéf kampaně Paul Manafort od ní chtěli získat kompromitující materiály na Clintonovou. Rohrabacher byl v Moskvě jen dva měsíce před onou schůzkou a potkal se tam právě s Veselnickou.

Přestože rétorika Demokratické strany mířila před volbami spíše proti Trumpovi, jemuž hrozila sesazením z funkce, je daleko pravděpodobnější, že případná zjištění povedou k dalším sankcím než k pokusu o impeachment. Ačkoli jej podle průzkumů podporuje 64 procent jejich voličů, lídři volají po klidu. Na úspěšný impeachment jim schází hlasy v Senátu. Nechtějí tak riskovat, že by do budoucna pobouřili nerozhodnuté Američany.

„Neděláme žádné vyšetřování kvůli politickým účelům, nýbrž abychom hledali pravdu,“ prohlásila šéfka dosavadní sněmovní menšiny a pravděpodobná nová předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová. Trump kontroval, že vyšetřování povede k ohrožení spolupráce obou stran v Kongresu.