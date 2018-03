Nový slovenský premiér Pellegrini pojede na první zahraniční cestu do Česka. V dubnu navštíví Prahu

Nový slovenský premiér Peter Pellegrini pojede na první zahraniční cestu do Česka. Do Prahy by měl dorazit počátkem dubna, přesný termín návštěvy ale zatím není znám, informoval dnes s odvoláním na úřad slovenské vlády deník Sme. Už minulý čtvrtek Pellegrini coby čerstvě jmenovaný předseda kabinetu pracovně navštívil Brusel, kde se konal summit Evropské unie.