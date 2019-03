O Venezuele budou jednat mocnosti. Prozatimní prezident Guaidó se vrátí do vlasti

Rusko chce zabránit případné americké intervenci do Venezuely. S Trumpovou vládou bude proto o dalším osudu autoritářského režimu Nicoláse Madura vyjednávat. Washington ale odmítá, že by vojenský zásah v latinskoamerické zemi připravoval.

Rusko je připraveno zahájit se Spojenými státy dvoustranné jednání o situaci ve Venezuele. Podle prohlášení ruského ministerstva zahraničí to v sobotu večer svému americkému protějšku Mikeovi Pompeovi řekl šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov.

Zatímco Washington uznal prozatímním prezidentem jihoamerické země vůdce opozice Juana Guaidóa, Moskva nadále považuje za hlavu státu autoritářského prezidenta Nicoláse Madura.

Ministři zahraničí na telefonu

Venezuela byla podle prohlášení ruského ministerstva zahraničí hlavním tématem sobotního telefonátu Lavrova s Pompeem. Rozhovor se podle něj uskutečnil z iniciativy Washingtonu. "V souvislosti s návrhem Washingtonu na dvoustranné konzultace na téma Venezuely bylo konstatováno, že Rusko je připraveno se jich účastnit," stojí v prohlášení, podle kterého "výhradně venezuelský lid má právo určovat svou budoucnost".

Lavrov v rozhovoru s Pompeem podle prohlášení ruské diplomacie rovněž odsoudil "hrozby, které USA učinily vůči legitimnímu vedení země".

Guaidó se v lednu nechal prohlásit prozatímním prezidentem Venezuely a jako takového jej uznává už přes 50 zemí světa - kromě USA také značná část evropských zemí včetně Česka. V uplynulých dnech se Guaidó setkal s prezidenty Argentiny, Brazílie, Paraguaye a Ekvádoru ve snaze získat podporu v regionu. Naopak na Madurově straně stojí kromě Ruska i Čína, Nikaragua, Kuba či Turecko.

V neděli Guaidó vyzval Venezuelany, aby v pondělí a úterý opět vyšli do ulic a protestovali proti režimu. Zároveň oznámil, že se z Ekvádoru vrací domů do Venezuely, neupřesnil ale, kdy přesně. Očekává se, že ho tamní úřady po příletu mohou zatknout.

Rusko: USA vyprovojují krveprolití

Předsedkyně horní komory ruského parlamentu Valentina Matvijenková v neděli řekla, že Rusko udělá vše, co je v jeho silách, aby zabránilo americké armádě v intervenci do Venezuely a svržení Nicoláse Madura. "Máme velkou obavu, že Spojené státy by mohly vyprovokovat krveprolití, aby měly důvod pro vstup svých vojáků do Venezuely," uvedla Matvijenková, která v Moskvě jednala s venezuelskou viceprezidentkou Delcy Rodríguezovou.

Spojené státy už dříve několikrát popřely, že by připravovaly vojenský zásah proti Madurovu režimu, což opakovaně naznačili Rusové. V pátek ale zvláštní zmocněnec USA pro Venezuelu Elliott Abrams zdůraznil, že Washington chce na Caracas zvýšit tlak.