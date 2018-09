Obama jako dvojsečná zbraň. Demokratům má přinést voliče, sází na něj ale i republikáni

Obama v pátek zahájil své turné na Illinoiské univerzitě, kde se opřel do republikánů. Obvinil je z absence odvahy bránit instituce, díky nimž funguje americká demokracie. Následně se přesunul do Kalifornie, další zastávkou bude Ohio. „Pokud se nezvedneme, věci budou horší. Za dva měsíce máme šanci obnovit zdravý rozum v naší politice,“ burcoval předchůdce současného šéfa Bílého domu přítomné aktivisty.

Tzv. midterms, kongresové volby konající se uprostřed volebního období prezidenta, jsou tradičně referendem o spokojenosti s šéfem exekutivy. Tentokrát je Američané kvůli kontroverzím kolem Donalda Trumpa vnímají v tomto duchu možná ještě více než kdy dříve. Demokraté spoléhají na to, že Obama na voliče zafunguje jako symbol starých časů, který má šanci na voliče zapůsobit.

Obama je liberální ikonou, jaká nyní demokratům chybí. Člověk, jehož do Bílého domu vynesly rétorické a marketingové schopnosti. Americká levice takovou osobnost schopnou oslovit voliče napříč Spojenými státy od jeho odchodu postrádá, což dokládá i to, že je to znovu Obama, k němuž se nyní upínají zraky Trumpových oponentů. Žádný z možných budoucích prezidentových vyzyvatelů takový vliv nemá.

Republikánský záložní plán: Lepší Trumpova Amerika než návrat Obamy

Demokraté sázející na Obamovu auru se ale mohou dočkat nechtěného vystřízlivění. Jeho popularita byla už v prezidentských časech dvojsečná. Lidi dokázal nadchnout, což mu vyneslo dvojí vítězství ve volbách, zároveň měl ale problém s plněním svých slibů a s naplněním očekávání, která od něj voliči měli. Jestliže s Donaldem Trumpem nyní souhlasí zhruba 40 procent voličů, Obama na tom po většinu svého mandátu nebyl o moc lépe – pohyboval se kolem 45 procent. Až v posledním půlroce, kdy už na scéně úřadoval Trump, znovu posiloval.

I to je důvod, proč Obamu jako šanci na svůj vzestup vidí nejen demokraté, ale i republikáni. Řada z nich, zvláště v nevyhraněných volebních obvodech, se obává o své zvolení. Důvody jim k tomu dávají výsledky republikánů v doplňovacích volbách po Trumpově nástupu do úřadu. Konzervativci totiž prohráli nebo silně ztráceli i ve svých baštách. Například Alabama si po 26 letech poprvé zvolila demokratického senátora a v tradičním republikánském okrsku v Ohiu, kde byli kandidáti pravice zvyklí na pohodlná vítězství, vyhrál jejich zástupce letos v srpnu jen o necelý procentní bod.

Republikáni tak věří, že Obamův nástup do kampaně pomůže přesunout pozornost od Trumpa do minulosti. Zatímco pro liberály zůstává první afroamerický prezident vzorem, konzervativci jej vždy silně kritizovali. Podle výzkumů agentury Gallup se jeho podpora u republikánů pohybovala v letech 2016–2017 (tedy na konci prezidentského mandátu, kdy celková čísla rostla) kolem 10 až 15 procent.

Konzervativní politici se nyní domnívají, že by Obama mohl sehrát roli postavy, která mobilizuje voliče, pro něž je Trump menším zlem. „Zdá se to jako dárek pro republikány,“ domnívá se Rob Pyers z kalifornského institutu California Target Book zaměřujícího se na volby a volební kampaně.

Republikáni na linku „strašáka Obamy“ naskočili okamžitě. Soudkyně Jeanine Pirroová, která má pořad na konzervativní televizi Fox News silně podporující současného prezidenta, řekla, že to Obama je důvodem, proč v Bílém domě nyní úřaduje Trump. „Vaše lži, vaše politika, vaše rozdělování společnosti. Vy, Baracku, vy jste zvolil Donalda Trumpa,“ komentovala.

Diane Harkeyová, která kandiduje v jednom z kalifornských okrsků, zase rozeslala e-mail, v němž varovala voliče, aby nedovolili Obamovi „ukrást mandát a odevzdat ho zpět Nancy Pelosiové“ (šéfce demokratické menšiny ve Sněmovně reprezentantů).

Místo programu sází demokraté na Obamu. Zopakují republikáni obrat?

Obamova silně rozporuplná osobnost může být pro demokraty rizikem i proto, že takřka veškerou svoji kampaň vedou jako souboj s Trumpem. Až na výjimky nepředkládají programovou alternativu, nýbrž jen možnost blokovat Trumpovy návrhy nebo v krajním případě naději na prezidentův impeachment. Nyní jako symbol vytáhli bývalého lídra.

Sázka na tuto kartu se jim prozatím vyplácí i díky tomu, že veřejné debatě dominují skandály prezidenta Trumpa a jeho někdejších spolupracovníků. Podle průzkumů by demokraté získali většinu ve Sněmovně reprezentantů a neměli by ztratit na síle v Senátu, kde obhajují podstatně více křesel než republikáni.

Je ale otázka, co by s výsledky udělalo, pokud by se republikánům skutečně podařilo prezentovat volby jako duel Obamy s Trumpem a mobilizovat své voliče, kteří je upřednostnili v prezidentském klání před dvěma lety. Do hlasování zbývají ještě necelé dva měsíce a karty se mohou obrátit. Vždyť několik dní před těmi posledními hlásily agentury, že se prezidentkou stane Hillary Clintonová.