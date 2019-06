Obávaná islamistka promluvila: Znásilňování otrokyň udělalo z bojovníků Islámského státu divoká zvířata | info.cz

Scéna, kterou popisují osvobozené oběti sexuálního násilí, připomíná rozličné horory. Na oko pokorná, přesto manipulativní, krutá žena připravuje čaj vousatým radikálům, kteří se sešli v domě jejího muže, jinak váženého teroristického předáka. Ve stejném bytě byly shromážděny ženy, přesněji řečeno otrokyně, které přítomní extremisté zanedlouho znásilní. V jednom z pokojů se choulí devět unesených jezídek, kurdských příslušnic svébytného náboženství, které radikálové nepovažují za bytosti rovné muslimům. Další místnost skrývá vystrašenou Američanku Kaylu Muellerovou, která před třinácti měsíci upadla do islamistického zajetí během krátké cesty do syrského Allepa. Dívku původem z Arizony si jako konkubínu vybral sám lídr IS a samozvaný vůdce organizace Bagdádí.

Místo děje: syrské město Šahádah, tehdy pod nadvládou IS. Čas: konec září 2014. Organizátorkou této násilné scény, která se po zatčení snažila mlžit a zachránit spoluprací s americkými i kurdskými zpravodajci, byla irácká občanka Nisrín Asad Ibrahímová zvaná též Umm Sajjáf. Za 29 roků dosavadního života toho stihla víc než dost. Sňatkem s ministrem ropného průmyslu samozvaného státu se propracovala do nejvyšších pater IS. Potkávala se pravidelně s jeho šéfem, kterému v Iráku zajistila hned několik tajných útočišť. Rodák z irácké Samarry se prý nikdy v syrské části někdejšího Islámského státu necítil bezpečně. A i v dobách, kdy byl IS na vrcholu sil, často měnil místo.

Nyní Umm Sajjáf popisuje soužití se znásilňovanou, mučenou americkou zajatkyní takřka jako přátelské. „Zacházeli jsme s ní jinak než s jezídkami. Pro její potřeby existoval zvláštní rozpočet. Dostávala kapesné, aby si mohla nakupovat v obchodě. Byla to roztomilá dívka a měla jsem ji ráda. Mohu říci, že bolest a smutek dokázala velmi dobře skrývat,“ cituje islamistku britský The Guardian. Taková slova mimořádně dráždí rodiče americké humanitární pracovnice, kteří dnes už vědí, že se jejich dcera stala 24. září 2014 doslova otrokyní v domácnosti ropného ministra. Že trpěla stejně jako její jezídské spoluvězeňkyně.

Kayla – na rozdíl od některých kurdských žen – hrůzné zacházení nepřežila. Její stopa se ztrácí zkraje února následujícího roku (2015). Rodačka z arizonského Prescottu, které tehdy bylo pouhých 26 roků, podle islamistů zahynula při bombardování jejich pozic spojenci. Ti to odmítají s tím, že v daném čase a místě žádný útok neprovedli.

Překvapivá je žárlivost, či nevraživost, s jakou kdysi vysoce postavená Umm Sajjáf i po letech vzpomíná na nedobrovolné angažmá soustavně znásilňovaných obětí. „Příjezd jezídek nezměnil jen život můj, ale všech dívek a manželek z Islámského státu,“ vzpomíná. „Naši manželé se změnili v nezvladatelná zvířata. A k nám, svým manželkám, přestali mít respekt,“ dodává. S tím, že zdivočelí muži takový postup ospravedlňovali svérázným výkladem práva šaría, který však i v Islámském státě považovala jasná většina jeho obyvatel za zcela nemravný a účelový.

Život islamistické „princezny“ nabral docela jiný směr v květnu 2015, kdy do jejich syrského příbytku vtrhlo americké komando. Manžela zabilo, jezídky osvobodilo a ji uneslo. Podle vlastních slov začala později spolupracovat s agenty americké tajné služby CIA stejně jako jejich kurdskými a iráckými kolegy. Ukázala zpravodajcům místa, o kterých věděla, že se v nich Abú Bakr Bagdádí s oblibou zdržuje. A vůbec agentům ozřejmila zvyky jedničky Islámského státu, které dobře znala.

Džihádistická prominentka se teď nachází ve věznici města Irbílu, tedy v centru iráckých Kurdů, kteří jsou nejoddanějšími spojenci Ameriky v oblasti a nejnesmiřitelnějšími odpůrci IS. Ve zdejší cele čeká na popravu, neboť ji irácký, muslimy tvořený soud seznal vinnou s hrdelních zločinů. Touží po ní ale i americká spravedlnost, právě pro skutky spáchané na Kayle Muellerové. V USA by patrně o život nepřišla, doživotní trest by ji ale sotva minul.