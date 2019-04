Obří finanční skandál jde k soudu. Ukradené peníze tekly i k DiCapriovi či Britney Spearsové | info.cz

Malajsie byla dlouho ve světových finančních a investičních kruzích označována za jednoho z „asijských ekonomických tygrů“. Nyní je ale spíše synonymem pro špinavé finanční machinace. Stačí jen vyslovit zkratku 1MDB, což je státní investiční fond 1 Malaysia Development Berhad, který měl být prostředkem k dalšímu rozvoji země. Místo toho se ale stal centrem celosvětového finančního skandálu – z fondu zmizelo neuvěřitelných 4,5 miliardy amerických dolarů.

Malajsie je dnes kvůli vytunelování fondu a nevýhodným půjčkám silně zadlužená, americká banka Goldman Sachs se ze sebe snaží smýt podezření z nekalých obchodů a média píší o tom, že herec Leonardo DiCaprio, zpěvačka Britney Spearsová a další západní celebrity přijímaly peníze od zlodějů a podvodníků.

Fond 1 MDB zřídil v roce 2009 tehdejší premiér Nadžíb Razak, jenž stojí před soudem za zpronevěru peněz právě z toho fondu. Podvod se provalil díky novinářům, kteří pátrali po tom, kdo a jak financoval DiCapriův oscarový film Vlk z Wall Street. Z dokumentů, které novinářům poslal Švýcar Xiaver Gusto zaměstnaný v energetické firmě PetroSaudi, nakonec vyplynulo, že z fondu odcházely bez zjevné příčiny značné sumy peněz, které se propíraly přes další firmy a banky po celém světě, aby skončily u různých osob napojených na fond a malajsijskou politiku včetně bývalého premiéra Razaka a jeho rodiny.

Ve vytváření dojmu, že fond 1MDB dobře funguje, jakož i v získávání půjček, správě peněz a převodu prostředků mimo fond, pomáhala Razakovi a na něj napojeným úředníkům americká investiční banka Goldman Sachs. Banka se již za své jednání omluvila, přičemž její představitelé tvrdí, že za všechno může šéf pro Asii Timothy Leissner, nikoliv sama instituce.

Leissner se před soudem v USA přiznal k několika zločinům, z nichž ho v souvislosti s malajsijským skandálem obvinily americké úřady. Spolu s ním je obviněn i další americký bankéř, už teď je ale jasné, že se na celém podvodu muselo podílet více lidí nejen v USA, ale i v dalších západních zemích.

Ústřední postavou celého skandálu je malajsijský Číňan Low Taek Jho, kterého marně hledají americké i malajsijské úřady. Mohl by totiž vědět, kdo všechno se na zpronevěrách podílel a kde jsou ukradené peníze. Low Taek Jho, jenž měl napojení nejen na americké bankéře, ale také na arabské šejchy a možná i čínské úředníky, je na útěku. Malajsijské úřady zabavily jeho luxusní obří jachtu a doufají, že ji prodají alespoň za 100 milionů dolarů. Ačkoliv Jho Low, jak se mu zkráceně říkalo, neměl údajně ve fondu žádnou funkci, pracoval s jeho penězi, převáděl je dál a používal je pro svoji potřebu.

Jho Low se přátelil s různými celebritami, randil se supermodelkami, chodil na večírky s Paris Hiltonovou či hudebníkem a producentem Kasseemem Deanem (známým pod jménem Swizz Beatz). Zpěvačce Britney Spearsové zaplatil za to, aby vyskočila z dortu na jeho narozeninovém večírku. A pomáhal s financováním filmu Vlk z Wall Street o finančním podvodníkovi, což se mu nakonec stalo osudným. I když první odhalení ještě dokázal Jho Low, stejně jako premiér Razak, ustát – tedy alespoň v Malajsii (vzhledem k účasti amerických občanů a firem probíhalo vyšetřování v USA a také třeba v Indonésii). Dokud byl Nadžíb Razak malajsijským premiérem, vyšetřování v Malajsii se fakticky nevedlo a ve vězení končili naopak lidé, kteří byli ochotni o machinacích kolem peněz z fondu 1 MDB svědčit.

Vše se ale obrátilo, když Nadžíb Razak loni prohrál v Malajsii volby. Expremiér skončil ve vězení a policie prohledala jeho nemovitosti. Celkem mělo u něj a jeho ženy skončit téměř 700 milionů dolarů z fondu 1 MDB. Část peněz se podařilo najít ve formě zlata, šperků, drahých kabelek i hotovosti – jen spočítat kolik měli doma bankovek, trvalo dvaadvaceti policejním úředníkům i s pomocí automatů na počítání peněz celé tři dny.

Dnešním procesem – kde jde zatím o korupci a zpronevěru „pouhých“ 10 milionů dolarů – začíná série soudních procesů, které mají rozkrýt finanční vazby kolem 1 MDB, potrestat viníky a získat část ukradených prostředků zpět. Zda se to podaří, není úplně jisté. Média upozorňují na to, že současný malajsijský premiér Mahathir Mohamad se sice dostal do funkce díky kritice a příslibu vyšetřování obří zpronevěry, ale zároveň je bývalým mentorem obviněného Nažíba Razaka. Do skandálu tak mohly být dle médií zapleteny další osoby dosud působící v malajsijské politice.