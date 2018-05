Odešel v pokoji. Vědci, který se ve 104 letech rozhodl dobrovolně zemřít, se splnilo přání

Australský vědec David Goodall dnes zemřel ve švýcarské klinice Eternal Spirit ve věku 104 let poté, co si pomocí infuzní kanyly si do žíly sám vpravil smrtící lék Nembutal. „Odešel v pokoji,“ řekli novinářům pracovníci kliniky. Na místo míří policie a koroner, kteří zkontrolují, jestli byla asistovaná sebevražda provedena správně.